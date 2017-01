Sovnet i dusjen og vekket nabo med oversvømmelse

Saken oppdateres.

- Melderen sa at det kom vann fra leiligheten over. Etter hvert viste det seg at en person hadde sovnet i dusjen, som måtte vekkes av politipatruljen, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt.

Politiet ble oppringt klokken 05.11, og brannvesenet ble også varslet om hendelsen.

- Det er nok litt vann som har trengt seg gjennom etasjeskillene. Da blir det mest sannsynlig en forsikringssak og ikke noe vi rykker ut på, sier brannmester Stein Henrik Tuff.

- Hvis vi skal gjøre en jobb må det være snakk om større mengder vann. Vi har ikke hørt noe mer fra politiet.

I en ny tweet antyder politiet at beruselse kan være årsaken til oversvømmelsen.