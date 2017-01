- Jeg kan ikke tenke meg at Trump og Singsaas er enige om noe som helst

Saken oppdateres.

Biskopen holdt sin siste nyttårsmottakelse i Øysteinsalen i Erkebispegården mandag kveld, og ledere i trøndersk politikk, samfunn, kirke - og næringsliv sto i kø for å delta på den populære biskopens samling - som ble etterfulgt av nyttårstalen i Nidarosdomen.

- Jeg kommer til å holde på for fullt fram til 11.juni, folk skal slippe å oppleve et halvår uten biskop. Men når jeg er ferdig, skal jeg trekke meg tilbake og overlate plassen til den som kommer etter meg. Jeg kommer ikke til å gå som en kårkaill i bispedømmet, og jeg har heller ikke planlagt noen avskjedsrunde, sa Tor Singsaas, før det ble ønsket velkommen til mingling og en «matbit»: Laksetartar på rugbrød, spansk omelett, rekecocktail og biff med bearnésdressing i tortillalefse. Samt mineralvann.

- Fabelaktig biskop

Ordfører Rita Ottervik ble vemodig med tanken på at kveldens nyttårsmottakelse er den siste Singsaas holder som biskop.

- Dette er avdelingen for snufs og tårer et halvt år før tiden, smilte Ottervik og la til:

- Singsaas har vært en fabelaktig biskop i rekken av mange gode biskoper, og disse åtte årene har gått utrolig fort. Han har vært veldig folkelig og folkekjær, og jeg glemmer aldri måten han møtte våre ungdommer på etter Utøya.

Distriktsredaktør Merete Verstad i NRK Trøndelag sa hun var glad for at biskopen har vært klar og tydelig - også i kontroversielle standpunkt.

- Han er en samfunnsengasjert biskop, og hver gang han har holdt sin nyttårtale, har han tatt opp relevante tema. Han har også vært en veldig medievennlig biskop som alltid stiller opp, påpekte Verstad før hun tippet hva Singsaas ville ta opp i sin siste nyttårstale:

- President Trump er jo veldig aktuell, da. Jeg tipper biskopen er skremt av den narsissistiske egoismen han representerer, og de harde frontene han kan skape i verden.

- Noe med Trump?

Litt lenger bak i gjestekøen fant vi kunstneren Håkon Bleken, som ga biskopen følgende attest:

- Han er en meget all right mann, som holder fine prekener. Jeg er spent på hva han sier i sin tale i kveld, kanskje det kommer noe om Donald Trump? Jeg kan ikke tenke meg at Trump og Singsaas er enige om noe som helst, fastslo maleren på vei inn i mottakelsen.

KrF-topp i Trondheim, Geirmund Lykke, hadde også tro på at den nyvalgte Trump ble tema i Domen senere på kvelden.

- Vi føler vel alle på en uro etter presidentinnsettelsen i USA, og Trumps «oss mot dem»-holdning kan nok være et relevant utgangspunkt for biskopens tale, tippet Lykke.

Litt lenger inne i lokalet stod den nyansatte rådmannen i Stjørdal, Anne Kathrine Slungård, som for tiden pendler mellom familien i Oslo og sitt nye arbeidssted.

- Jeg vil huske Singsaas for hans raushet og hans evne til å ta opp vanskelige ting. Han er også et veldig varmt og nært menneske som man lærer mye av, sa Slungård, som også trodde biskopen i sin siste nyttårstale ville ta opp vilkårene for demokratiet i kjølvannet av USA-valget.

Fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan, oppsummerte sitt syn på biskopen slik:

- Alle blir så glad i han Tor. Jeg har sjeldent møtt et menneske som er så god med folk.

