Saken oppdateres.

Flere vitner opplyser til adressa.no at det har oppstått kø som følge av et sammenstøt mellom to personbiler ved rundkjøringen ved Steinbergtunnelen i Ila mandag morgen. Ifølge trafikanter er det spesielt i Byåsveien at det er mye kø.

Ifølge politiet er det ingen personskade, men en del trafikktrøbbel. Det er også en bilberger på stedet.

Klokka 08.40 opplyser et vitne at det er ryddet opp på ulykkesstedet, men at det fremdeles er en god del kø.

