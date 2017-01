Gir dispensasjon for alpinanlegg i Bymarka

Saken oppdateres.

Ap, Høyre, Frp og Pensjonistpartiet sørget for flertall for å gi dispensasjon slik at vinterparken kan bygges uten at Fjellseterveien opprustes med gang- og sykkelvei.

Klaget inn vedtaket

Bystyret har tidligere sagt ja til planene om å etablere Gråkallen vinterpark på østsiden av Gråkallen i Bymarka. Men striden om de såkalte rekkefølgekravene har vært til behandling en rekke ganger. I den opprinnelige reguleringsplannen la bystyret inn et krav om at Fjellseterveien mellom Ferista og Skistua måtte utbedres med gang- og sykkelevei før alpinanlegget kunne åpne.

Vinterparken har søkt om dispensasjon fra dette kravet, og saken har tidligere vært oppe til behandling i bystyret. I slutten av september sa flertallet ja til å gi en slik dispensasjon, men vedtaket fra 29. september ble påklaget fra bystyrerepresentantene Geirmund Lykke (KrF), Hilde Opoku (MDG), Ottar Michelsen (SV), Jon Gunnes (V) og Marte Løvik (Sp).

De krevde at vedtaket måtte lovlighetskontrolleres og at begrunnelsen i det opprinnelige vedtaket ikke var gode nok. Dermed ble saken sendt til ny behandling i bystyret som 17. november opphevet vedtaket om dispensasjon. Vedtaket innebar at det ville komme en ny sak med en ny begrunnelse for å gi en slik dispensasjon. Saken skulle egentlig opp i forrige møte, men ble utsatt til januarmøtet.

Ny behandling

Torsdag kveld kom saken opp i bystyret med en ny begrunnelse for hvorfor det er riktig å gi slik dispensasjon. I vedtaket heter det at bystyret mener at en samlet vurdering viser at fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene.

- Hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. Etter bystyrets vedtak er reguleringsplanen vesentlig endret av departementet. Departementets vedtak har medført at alt av sykkel er tatt ut av planen og behovet for særskilt tilrettelagt adkomst for sykkel til vinterparken falt bort ved stadfestelsen. En rekkefølgebestemmelse om opparbeidelse av gang og sykkelvei vil ødelegge for store friluftsareal langs Fjellseterveien. En asfaltert utvidelse av veien vil også gå på bekostning av flere nåværende turstier. Rekkefølgekravet har derfor ikke lengre betydning eller er nødvendig for gjennomføring av planen, heter det i vedtaket som ble fattet i bystyret torsdag kveld.

Varsler ny omkamp

KrFs Geirmund Lykke er en av bystyrets medlemmer som lenge har kjempet en kamp mot vinterparken i Bymarka. Lykke mener fortsatt at vedtaket om dispensasjon er et brudd på loven, og varsler ny kamp gjennom å sende vedtaket til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen.

- For de som vil opp i marka uten å bruke ski er Fjellseterveien eneste mulighet. Det var ikke den opprinnelige planen om å etablere en sykkelpark i marka som var årsaken til at et enstemmig bystyre gikk inn for dette rekkefølgekravet. Det handlet om at alpinanlegget måtte vente til Fjellseterveien var god nok til å øke trafikken opp til området. Ved å gi dispensasjon sier vi at en gang- og sykkelvei ikke er nødvendig både før og etter at et alpinanlegg er etablert. Det er kommunen som må betale for en slik utbedring av veien, men det er like selvsagt at alpinanlegget må vente til dette er på plass. Bystyret bør holde seg på rett siden av loven når man behandler denne saken, sa Lykke.

Fikk ikke svar

SVs kommunalråd Ottar Michelsen stilte spørsmål til Arbeiderpartiets representanter i bystyret som han torsdag kveld ikke fikk svar på. Blant annet viste Michelsen til formuleringen i vedtaket der det heter at hensynet bak rekkefølgebestemmelsen ikke lenger er relevant.

- Betyr dette at Arbeiderpartiet mener vi har tilfredsstillende trafikksikkerhet i dag og at denne ikke vil påvirkes av et eventuelt alpinanlegg? Her vil jeg minne om det faktum at snøproduksjon fører til at alpinanlegg kan brukes lenge etter at det har blitt bart på veiene. Dette vil altså føre til at det spesielt mot slutten av sesongen vil være gode sykkelforhold opp Fjellseterveien mens et eventuelt skianlegg fortsatt vil være i drift, sa Michelsen uten å få noe svar.