Feiret ja til kirkebryllup med å sprette bryllupskaka

Saken oppdateres.

Åpen Kirkegruppe, Åpen folkekirke og Fri inviterte til fest på Jacobsen & Svart Kaffebrenneri, for å feire at Kirkemøtet har vedtatt et nytt ekteskapsritual slik at homofile og lesbiske kan gifte seg i kirken som andre par.

I det stappfulle kaffebarlokalet ble gledestårer tørket, mens konfettien og sjampanjekorkene spratt. Bryllupskaka var pyntet med to likekjønnede par.

Leder av Åpen kirkegruppe, Gard Realf Sandaker-Nielsen, som også er leder av Oslo bispedømmeråd, kaller vedtaket utrolig viktig.

- Det er en lang natt som nå har blitt til dag. Etter lang tid med forskjellsbehandling, blir like- og ulikekjønnede par behandlet likt, sier Sandaker-Nielsen.

- Bekreftelse

Han mener det er viktig også for unge som vurderer å stå frem som homofile og lesbiske.

- Kirka er et av de store kontaktpunktene i samfunnet, og tre firedeler av befolkningen er medlem av den. At kirka sier at likekjønnede par er like bra som andre, er en bekreftelse for unge som sliter med hvem de er. Det budskapet til både unge konfirmanter og eldre kan ikke overvurderes, sier Sandaker-Nielsen.

Han tror også det kan være symbolsk viktig i forhold til andre trossamfunn, at den norske kirken nå får et ekteskapsritual også for likekjønnede par.

Både han og de andre talerne for kvelden takket dem som hadde gått foran i likestillingskampen for homofile og lesbiske.

- Kjæresten kan si nei

Leder av Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, nevnte navn som tidligere biskop Rosemarie Köhn og Kim Friele, som i mange år var leder av organisasjonen Det norske forbundet av 1948.

- Det er et privilegium å være med på dette. Jeg ser for meg Rose og Kim Friele, men også ansiktene til dem som ga opp kampen og livet fordi det ble for tøft, sa Raaum.

- For de av oss som vil gifte seg i kirken, er det nå én bekymring mindre. Nå trenger vi ikke lenger tenke på om kirkens ledelse sier ja, bare om kjæresten sier ja, sa leder i organisasjonen Fri, Ingvild Endestad.

- Har brøytet seg vei

Dekan ved Det teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Aud Tønnessen, deltok også på festen på Jacobsen & Svart. Hun peker på at det har vært flere milepæler på vei mot kirkens ja til å homofile ekteskap.

- Åpen kirkegruppe feiret 40 år i fjor. I 1995 sa et mindretall av biskopene ja til at homofile samboere kan ha vigslede stillinger, som prest, diakon eller kateket. Det var en kile som ble satt. Prest Siri Sunde som ble samboer med en kvinne, hun ble gjeninnsatt som prest av biskop Rosemarie Köhn. Det ble opplevd som sivil ulydighet, men det åpnet et rom. Folk har brøytet seg vei dit vi er i dag, sier Tønnessen.