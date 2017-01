Forsvarsadvokat gikk til angrep på barnevernsansatt på Facebook

Saken oppdateres.

Mandag morgen la forsvarsadvokat Farhad Shariati i Trondheim ut en Facebook-post hvor han går hardt ut mot en saksbehandler i barnevernstjenesten i Trondheim. «Dette maktsyke mennesket bør dere frykte» skriver Shariati, og mener at politikerne må gjøre noe med saksbehandlere som har «fascistiske holdninger».

- Det gjelder familiære forhold og en saksbehandler som er uinteressert i å snakke med familien min. Jeg har sendt mange henvendelser, sier Shariati til Adresseavisen.

Fjernet posten

Han forteller at han la ut posten på vegne av familien sin. Etter at posten hadde ligget ute i om lag 30 minutter ble den slettet.

- Jeg fikk en e-post fra noen som mente at det var ukurant å poste slike meldinger når jeg forsøker å få til en dialog med barnevernstjenesten, forklarer Shariati om hvorfor han fjernet innlegget.

Han mener at folk har rett til å få vite hva som foregår i etaten.

- Ja, det er et angrep mot en saksbehandler. Hvem ellers skal jeg stille til ansvar, spør han.

Han angrer ikke på formuleringene i innlegget, og forteller at tidligere erfaringer med Barne- og familietjenesten i Trondheim har vært negative.

- Det har satt dype spor at vi ikke har blitt hørt tidligere, sier han.

- Har aldri møtt saksbehandleren

Forsvarsadvokaten mener at ingenting i innlegget er injurierende, og han hevder at det er saksbehandlingen han i all hovedsak går til angrep på.

- Du nevner et bestemt navn i innlegget. Hva tenker du om det?

- Jeg kjenner ikke henne som person, kun som saksbehandler. Jeg har aldri møtt henne. Jeg mener hennes saksbehandling viser at hun er maktsyk, sier han.

«Som privatperson og støttekontakt for ungdommer har jeg opplevd så mange omsorgssvikt fra det offentlig at det maner til ettertanke om hvorvidt saksbehandlere hos barnevernstjenesten er ondskapsfulle dårlige mennesker som vil ha andre vondt», skriver han i innlegget.

- Folk som kjenner meg, vet hva jeg står for. Folk vet at jeg når jeg publiserer på Facebook, så har jeg gode grunner. Jeg har enorm sans for rettferdighet og ønsker å skape bedre vilkår for barn og ungdommer. Jeg aksepterer ikke at min egen familie skal utsettes for dårlige saksbehandlere nok en gang.

«Runde i ringen»

Innlegget avsluttes med følgende tekst: «Saksbehandler X ved X er en av de verste sortene jeg har møtt. Maken til arroganse og sinnssykdom at jeg gjerne ønske meg par runder i ringen med henne».

- Ser du at dette kan oppleves som en trussel?

- Jeg mener selvfølgelig ikke bokseringen, men jeg mener en runde med dialog. Jeg er bare et menneske, og dette er snakk om et nært familiemedlem som jeg er bekymret for. Hun må stå til ansvar for sine valg, sier den tidligere kickbokser-utøveren.

Han understreker at han ikke la ut posten som forsvarsadvokat, men som en pårørende. Facebook-profilen er derimot offentlig.

- Dette la jeg ut på min private Facebook-side, men jeg er klar over at den er offentlig. Jeg ønsker å være et forbilde og jeg vet at mange unge ser opp til meg, sier han.

- Mener du dette er forbilledlig oppførsel?

- Ja, folk må lære seg å ta tak i det som ikke er bra. Noen må si fra knallhardt om at man ikke kan finne seg i alt mulig. Jeg blir utrolig forbanna, sier han.

- Respektløst

Enhetsleder i barne- og familietjenesten, Cecilie Bakke, kan ikke kommentere denne spesifikke saken, men kommenterer på generelt grunnlag.

- Alle trusler mot ansatte, eller opplevelser av trusler, blir anmeldt til politiet, sier Bakke.

Hun reagerer kraftig på at ansatte i barnevernet henges ut i sosiale medier.

- Jeg synes det er respektløst fordi de er offentlige ansatte som har et samfunnsoppdrag. Dette er ansatte som vurderer omsorgen som barn får på et habilt grunnlag, og så er det nemnda som gjør vurderingene om hva som skal skje videre, sier Bakke.

Når ansatte henges ut på sosiale medier, blir de fulgt opp etter rutinene til barnevernet. Likevel oppfordrer Bakke alle ansatte til å ta forholdsregler på sosiale medier.

- Vi oppfordrer alle ansatte til å ha lukket profil, sier hun.

