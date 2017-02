Østmarka-tilbud stenges ikke

Saken oppdateres.

Beslutningen ble tatt onsdag etter at et arbeidsutvalg la frem sine anbefalinger for Liv Sjøvold, divisjonssjef for psykisk helsevern ved St. Olavs Hospital.

- Jeg ser at det ikke er noe grunnlag for å gå videre med denne skissen. Vi endrer ikke tilbudet til unge nysyke når vi ikke er sikker på at det vil gi et bedre tilbud, sier Sjøvold til Adresseavisen.

- Dette er vi veldig glade for. Dette betyr at tilbudet til denne pasientgruppen ikke blir svekket, sier Morten Schou, overlege ved spesialposten og tillitsvalgt ved Østmarka.

- De sykeste av de syke

Det var i starten av januar ansatte ved Østmarka ble orientert om at Sjøvold vurderte fremtiden til spesialpost 3 som i dag har 16 senger til unge personer med psykotiske lidelser. Reaksjonene på forslaget var svært sterke, både fra ansatte og brukere.

- Dette rammer de sykeste av de syke, uttalte avdelingsleder Pål Sandvik da Adresseavisen omtalte saken i januar.

Skissen innebar at den lukkede sengeposten skulle erstattes av en lukket sengepost på Nidaros distriktspsykiatriske senter, noe som ville innebære en halvering av tilbudet fra 16 til 8 senger.

- Hensikten er å gi tjenesten på et kvalitetsnivå som er tilstrekkelig, og spare penger som kan flyttes til andre områder som er underdekket. Jeg ønsker å bruke pengene annerledes, uttalte Sjøvold.

Mye uro

Nå har arbeidsgruppen som ble satt ned for å vurdere forsvarligheten av dette, konkludert med at tilbudet bør bestå. Det rådet vil Sjøvold følge.

- Vi gjør ingen endringer i døgntilbudet, men arbeidsgruppen har kommet med mange forslag som vi nå vil gå videre med, sier Sjøvold. Hun beklager samtidig at denne saken har ført til mye uro og massive reaksjoner, også blant ansatte.

- Det er litt trist når det som er en skisse, blir oppfattet som et forslag. Jeg mener jeg var tydelig på det, men det er all grunn til å tro at jeg ble misforstått, sier Sjøvold som nå håper på ro i organisasjonen.

