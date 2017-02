Luksusbil topper bilsalget i Trondheim

Saken oppdateres.

Det ble registrert til sammen 34 eksemplarer av XC 90. Årsaken er først og fremst store avgiftslettelser.

Bare én av bilene hadde dieselmotor, resten var ladbare hybrider. En Volvo XC 90 T8 er utstyrt med en bensinmotor på 318 hk og en elmotor som yter 82 hk. Fulladet kan bilen kjøre inntil 40 km på bare elektrisitet.

LES OGSÅ: Fortsatt stor interesse for dieselbiler

Men noen billigbil er dette langt ifra. Prisene starter på 833 000 kroner og ender opp på 1 372 000 kroner, avhengig av utstyr.

Merket Volvo på topp

Ifølge registreringsstatistikken til Opplysningsrådet for Veitrafikken ble premiummerket Volvo også det mest solgte bilmerket i Trondheim i januar med 98 biler, 17 biler foran Volkswagen og 21 biler foran Toyota.

Når det gjelder personbilsalget totalt sett, uansett drivstoff, ble altså Volvo XC 90 den mest solgte personbilen i Trondheim i januar med 34 biler, fulgt av Toyota RAV4 med 26 biler, VW Golf 25 biler, VW Passat 23 biler, Skoda Octavia 22 biler, Tesla Model X 21 biler, Ford Focus 21 biler, Nissan Leaf 18 biler, BMW i3, Mercedes-Benz GLC, Peugeot 3008 og Volvo V 90, alle med 17 biler hver.

LES OGSÅ: Ladbare hybrider på sterk fremmarsj

Personbilsalget i Trondheim økte med 14,3 prosent fra januar i fjor til samme måned i år, til 584 biler. For Norge som helhet økte salget i januar med 18,8 prosent til 13 055 nye personbiler. Januar 2017 er den beste januarmåneden for nybilregistreringer siden rekordåret 1986. Gjennomsnittlig CO₂-utslipp for alle nye personbiler registrert i januar var 84 g/km. Det er ett gram under det politiske målet på 85 gram CO₂ som gjelder fra 2020.

Diesel og bensin taper

På landsbasis ligger Volvo CX 90 på femteplass på registreringsstatistikken i januar, og T8-varianten ligger på andreplass blant plugin hybridene, bare slått av VW Passat GTE.

Diesel- og bensinbilene taper terreng og er nå i mindretall. Elbiler, plugin hybrid og hybrider utgjorde vel halvparten av alle nyregistrerte personbiler i januar. En særdeles viktig premiss for det voldsomme salget av kostbare SUV-er er avgiftsreduksjoner for ladbare hybrider. Volvo CX 90 T8 ble om lag 100 000 kroner billigere fra nyttår etter bortfallet av hk-avgiften. Det gjorde at mange ventet til januar med å få bilen registrert.

LES OGSÅ: BMW med elbil-sjokk i november

Hver femte nybilkjøper valgte i januar en ladbar hybrid. Det er en økning på 11,8 prosent fra samme måned i 2016. Det er liten grunn til å tro at de dyre ladbare SUV-ene vil bli å finne på salgstoppen ved årsskiftet.

Ladbare hybrider i siget

Mens elbiler, ladehybrider og vanlige hybrider tok 51,4 prosent av markedet i årets første måned, var andelen slike biler i 2015 og 2016 henholdsvis 29,5 prosent og 41,3 prosent. Blant de 14 mest solgte bilene i januar er det bare Skoda Octavia hvor bestselgervarianten ikke var el, plugin hybrid eller hybrid.

Det er ventet at salget av fossildrevne biler vil synke i årene fremover. Stortinget sier i energimeldingen, som ble vedtatt i fjor, at salg av bensin- eller dieselmotor skal fases ut fra 2025.

LES OGSÅ: Nedgang i bilsalget i Tyskland og Frankrike

Andelen dieselbiler er nå nede i 23, 9 prosent, mens bensinbilene hadde en markedsandel på 24,7 prosent. Elbilandelen økte med 0,2 prosent til 17,5 prosent. Andelen firehjulsdrift sank fra 41,0 prosent til 39,2 prosent.