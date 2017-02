Disse spisestedene i Trondheim anbefales på nett

Saken oppdateres.

Enten man leser brukeranmeldelser, eller holder seg til tradisjonelle reiseguider, går turister ofte til nettsteder for å finne anbefalinger om hva og hvor de bør spise.

Dette er det som anbefales i Trondheim akkurat nå.

Tripadvisor

Nettstedet med brukernes vurderinger av hoteller, restauranter og reisemål er et hyppig brukt verktøy for turister verden over. Hoteller inkluderer ofte lenker til sine anmeldelser.

Dette er topp fem på Tripadvisor for Trondheim:

1. To rom og kjøkken: - Nydelig mat og god service, er blant karakteristikkene som ofte går igjen blant gjestenes anmeldelser

2. SuperHero burger: - Burgeren er laget med en omsorg og kvalitet som man ikke ante fantes innenfor rammene av denne typen serveringssted, skriver en bruker.

3. Una pizzeria e bar: - En favoritt i Trondheim, skriver en bruker.

4. Baklandet Skydsstation: - Sjarmerende, trivelig og særpreget, er beskrivelser som går igjen.

Yelp: Bakklandssteder på topp

Nettstedet Yelp er også brukernes nettsted. Yelp har Baklandet Skydsstation på topp, etterfulgt av Antikvariatet Musikkafé og Bokbar, som også ligger på Bakklandet. Kaffebaren Jacobsen & Svart er på tredjeplass blant serveringssteder. De neste spisestedene på lista er SuperHero burger og Kalas & Canasta - sistnevnte nok et sted på Bakklandet.

LES OGSÅ: God butikk å servere trøndere middag

Eksklusivt i White Guide Nordic

Matguiden White Guide Nordic konsenterer seg om eksklusive restauranter. Her er det ikke brukerne, men et ekspertpanel som velger ut steder i hele Norden. Av deres utvalgte restauranter i Trondheim står Credo på topp, med «Masters level». Dette beskriver guiden som restauranter med et svært høyt nivå på totalopplevelsen. Røst Teaterbistro og To rom og kjøkken følger etter på «Very fine level». Folk & Fe og Mathall Trondheim er begge på «Fine level». (Obs: her har vi trukket fra restauranten som er listet på fjerde plass, fordi dette er en restaurant i Trondheimsveien i Oslo.)

LES OGSÅ: Disse trondheimsrestaurantene er blant Nordens beste

Reiseguiden Lonely planet har følgende toppanbefalinger for dem som skal spise på restaurant i Trondheim: Folk & Fe, Baklandet Skydsstation, Ravnkloa, og Vertshuset Tavern. Alle disse framheves av nettstedet som gode eksempler på norsk kjøkken.

- Betyr nok mest for de som ikke kjenner Trondheim

To rom og kjøkken, SuperHero burger, Baklandet Skydsstation er altså restauranter som går igjen på flere nettsteder.

Roar Hildonen, eier av To rom og kjøkken, får av og til får høre av gjester at de kommer til restauranten fordi de har lest en anbefaling.

- For Trondheims befolkning tror jeg det betyr lite. Men for de som kommer tilreisende til Trondheim og ikke har noe forhold til spisesteder og opplevelser her, tror jeg det betyr mye, mener han.

Hildonen skriver også svar til gjestene, både de som er fornøyd og de som klager.

- Du kan alltid få noen tips, og forslag til forbedring.

Han ber de som er misfornøyd om å ta kontakt.

- Da kan vi ta en prat og finne ut av det. Men vi håper aller mest at de sier fra når de er hos oss, slik at vi kan rette opp med en gang. Vi ønsker jo at gjestene skal trives hos oss, sier han.

LES OGSÅ: Restauranter i Trondheim fostrer kokker i verdensklasse

- Det er nesten umulig å vite hvor mange kunder man får på grunn av guider og nettsteder, men det spiller nok en rolle. Men det aller viktigste for oss er «word of mouth», at folk som har vært hos oss anbefaler videre til andre.

- Måtte opprette to stillinger

Innehaver Gurli Riis Holmen på Baklandet Skydsstation nyter også godt av mye omtale.

- Vi merker nok noe til det. Vi har mange stamgjester, men mange sier også at de har lest om oss på Tripadvisor, sier hun til Adresseavisen.

I 2012 ble Baklandet Skydsstation også kåret til Skandinavias beste kafé av magasinet National Geograhic Traveller.

- Det merket vi virkelig noe til! Jeg måtte opprette to fulle stillinger etter dette. Hver sommer kommer også to fulle reiseselskaper til oss på grunn av dette. Bra for oss og bra for Trondheim, sier Holmen.