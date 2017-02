Saken oppdateres.

Her kan du stemme

Flere hundre har stemt, men Merete Kvidal ønsker at enda flere sier sin mening. De 36 idéforslagene man kan stemme på kan enten sees på adressa.no, eller utstilt på plakater i biblioteket i Realfagbygget. Avstemningen foregår frem til midnatt mandag 6. februar.

Idéforslaget som vinner folkeavstemningen går til finalerunden sammen med tre-fem av forslagene som en fagjury plukker ut.

Til sammen fikk NTNU inn 36 forslag til hvordan NTNUs fremtidige campus kan løses i området Gløshaugen-Elgeseter-Øya. For å unngå å påvirke juryen og folkets dom, er det hemmelig hvem som står bak forslagene. Her er det ideene som skal honoreres, uavhengig av hvem som har kommet med dem.

På like fot

- Vil folkets favoritt konkurrere på like vilkår med de forslagene fagjuryen plukker ut?

- Absolutt. Dette er noe vi har valgt for å få perspektiver fra et bredere utvalg, i tillegg til fagjuryen. Idékonkurransen var veldig åpen, kanskje ser publikum noe genialt det er verdt å undersøke videre som juryen ikke oppdager, sier Hanna Maria Jones, kommunikasjonsansvarlig for campusprosjektet.

Hun håper også at avstemmingen vil skape en bredere diskusjon om campus på et tidlig tidspunkt i prosessen. Det er gjort tiltak for å unngå at den elektroniske avstemningen kan kuppes.

Tre-seks i finalen

Fagjuryen består av tre eksterne arkitekter, to fagfolk fra Trondheim kommune og to representanter fra NTNU. Juryen plukker ut inntil fem finalekandidater. I tillegg kommer folkets favoritt. Alle vinnerne fra første runde blir så invitert til å bli med videre, etter at de har dokumentert at de har bred nok kompetanse.

Vinneren kåres 15. mai

Finalistene får videreutvikle sine konsepter før juryen kårer én vinner. Det skjer 15. mai. Dette er den samme juryen som i første runde. Vinneren får i oppdrag å lage en fysisk plan for campus. Det handler om hvor byggene skal plasseres, størrelser og hvordan infrastruktur og transport skal løses. Dette skal være ferdig i løpet av oktober i år.

Parallelt foregår den offentlige reguleringsprosessen i Trondheim kommune.

Målet er at en masterplan for campusutviklingen skal være klar i løpet av 2017. Hvordan byggene skal være innvendig, kommer i neste omgang.

Bygging 2020 – 2025

Målet er å starte bygging i 2020, og at man skal være ferdig i 2025. Hvis NTNU får gjennomslag for alle sine planer, skal det bygges omkring 130 000 kvadratmeter.

Bakgrunnen for hele campusprosjektet er regjeringens vedtak om at Dragvoll skal nedlegges og at NTNUs campus skal samles rundt Gløshaugen. NTNU styre har besluttet at campus i hovedsak skal utvikles i områdene Gløshaugen-Elgeseter-Øya.

Fusjonen med Høgskolen i Sør-Trøndelag har gjort campusprosjektet enda mer omfattende. NTNU har besluttet å beholde leieavtalene som høyskolen har på Kalvskinnet. Planen er at all lærerutdanning ved NTNU skal samles der.