Biler kjører forbi rødt lys og bom i Ila

Saken oppdateres.

- Det pågår arbeid i tunnelene i Ila. Rødt lys betyr at det ikke er lov til å kjøre inn i tunnelen. Den er arbeidsplassen til noen!! Flere ser ikke ut til å forstå dette. Til tross for at det også er bom der. Er det mulig?

Politiet er ikke nådige i Twitter-meldinga som gikk ut tirsdag kveld.

Operasjonsleder Ebbe Kimo forklarer:

- Vi hadde en patrulje på stedet nå, og det kom biler susende. Det går tydeligvis an å gjøre forbi bommen, det er utrolig hva folk klarer, sier Kimo.

Det pågår arbeider i både Marienborgtunnelen og Ilsviktunnelen frem til klokken 6 onsdag morgen, ifølge vegvesen.no.

- Det er folk der som legger kabel, det er livsfarlig for dem. Så nå håper vi at noen skal få det med seg, sier Kimo.