Saken oppdateres.

- Den gamle pumpestasjonen skal byttes ut her ved Trondheim Spektrum. Arbeidet med etablering av spunt (støttekonstruksjon) vil antagelig være ferdig tirsdag, forteller teknisk sjef ved Trondheim Spektrum Håkon Sjøhaug.

Han opplyser at det ikke vil gå ut over alminnelig ferdsel i området, men at parkeringen ved Trondheim Spektrum er noe redusert mens arbeidet pågår.