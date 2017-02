Men blomster til mor holder fortsatt stand

Saken oppdateres.

- Vi har merket de senere årene at det er flere som handler blomster til Valentinsdagen enn til morsdag. Derfor forventer vi enda flere kunder på tirsdag, sier Kirsti Øyangen på Byhaven Blomster.

Blomsterbinderne på Byhaven har laget 20-30 buketter med tanke på de som vil overraske mødrene sine. De begynte arbeidet med bukettene fredag ettermiddag og lager flere etter behov. I tillegg går det bunter av roser og tulipaner.

Drepte blomstene til svigermor

- Vi har kjøpt en orkidé til svigermor og ei flaske vin, sier Victoria Sælid. Posene de har med seg hjem fra byen lørdag bærer preg av dårlig samvittighet.

- Vi tenkte det kunne være bøtemiddel etter at vi drepte alle stueblomstene hennes i sommer, smiler Victoria litt brydd og ser litt bort på kjæresten, Petter Reberg.

De ler litt begge to og innrømmer at de var litt for slumsete med vanninga da svigermor og svigerfar ferierte på hytta i sommerferien.

- Vi hadde lovt henne å ta vare på plantene og var kanskje litt for lite flinke til å huske på dem, sier Victoria.

- Søndag blir det middag sammen med mamma i allefall , og dessuten blir det besøk hos mormor og farmor i tillegg, sier Petter, som ser frem til masse kake.

- Middag og blomster hadde vært fint

Kake blir det kanskje ikke på Marit Okan Lossius. Ettbarnsmoren blir tobarnsmor om få uker, og hun skal jobbe hele helgen.

- Men jeg er heldig som får komme rett hjem til svigermor på middag på søndag, sier hun og hinter både til mannen og hans familie om å organisere nettopp det.

- Det hadde vært fint. Blomster og, smiler Marit og ser på mannen.

Aksel på tre år har tenkt at mammaen skal få smågodt av han i morgen. Forøvrig er han nokså utålmodig etter å komme seg hjem til sofa og lørdgskos. Planen er å spise hjemmelaget pizza sammen med pappa.

Pappa, Håvard Okan Lossius, har for sin del forstått at blomster står høyt i kurs og tenker at han må fikse det før butikkene stenger og roen kan senke seg over lørdagskvelden.

Skal bake kake

- Vi har handlet roser til mamma, og en gave, sier Ida Marie Richter (11). Hun er på bytur sammen med pappa Bernhard og lillesøster Astrid Sofie (9). Mamma er også med, men hun får gå alene i forveien nå familien snakker med adressa.no.

Og når de kommer hjem, skal det bakes, for bestemor kommer også på besøk i morgen.

- Jeg vil bake firkløverkake, sier Ida Marie og avslører at hun elsker å bake kake.

Familien har tradisjon for å markere både morsdag og farsdag.

- Det er jo ikke alltid vi er så snille med mamma og pappa, derfor er det fint at vi har én dag i året hvor de kan få ekstra mye oppmerksomhet, sier lillesøster, Astrid Sofie (9). Hun har planer om å ta ut av oppvaskmaskina i allefall.

