Samepioner hedres med flaggdag i fire land

Samepioneren Elsa Laula Renbergs fødselsdag blir offisiell samisk flaggdag i tre nordiske land og i Russland. Det ble vedtatt under samekonferansen i Trondheim denne helga. Elsa Kristina Laula Renberg ble født 29. november 1877 i Storsele nær Vilhelmina i Sverige. Hun døde 22. juli 1931 i Brønnøy i Nordland.

Renberg dannet Brurskanken Samiske kvinneforening i 1910. Det var denne foreningen som samlet samene til Trondheimsmøtet, et møte som senere er blitt kalt samenes Eidsvolls-forsamling, melder NTB.

Ny flaggdag

- Det er en stor glede for meg at dette vedtaket ble gjort nettopp her i Trondheim i forbindelse med markeringen av det samiske 100-årsjubileet for det første samisk landsmøtet i 1917, sier Samerådets avtroppende president Áile Jávo til NRK.

Den offisielle samiske flaggdagen feires for første gang fra og med i år i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Alle skolene i Trondheim fikk nytt samisk flagg i forbindelse med storfeiringa. De flagget på samefolkets dag i år, og nå får de altså en dag de kan bruke det på.

Valgt til ny president

Svenske Åsa Larsson-Blind ble valgt til Samerådets nye president i dag. De nye norske representantene er Elen Inga Turi, Björg Bonk, Ol Johan Gaup og Christina Henriksen.

Samerådet er en paraplyorganisasjon for samiske organisasjoner i Norge, Sverige, Finland og Russland. De skal ivareta samenes rettigheter som individer og som ett folk.

Samekonferansen - som i år altså gikk av stabelen i forbindelse med Tråante - er Samerådets høyeste organ og avholdes hvert fjerde år.

