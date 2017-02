Store asbest-funn i Britannia-bygget

Saken oppdateres.

- Det er mye som har ligget skjult som har dukket opp. At det var asbest i bygget kom ikke som noen overraskelse på oss, men omfanget er mye større enn ventet. Og spesielt at det lå såpass mye i golvene, sier Knut Overgaard som er regionleder for Reco Bygg og Skadeteknikk AS i Trøndelag.

Reco skal stå for jobben med fjerning av de asbest-holdige materialene. Overgaard forteller at det er asbest i alle etasjer og at det blir en stor jobb å renske opp.

Kartlegger omfanget

- Ennå har vi ikke nøyaktig oversikt over hvor mye asbest som finnes i bygget. Det jobbes med det, og vi tror vi skal være ferdig med kartleggingen av asbesten i løpet av neste uke.

Abesten som er oppdaget ligger i rørisolasjonen som er benyttet. Den ligger både i golv og vegger.

Stenger soner i hotellet

Områdene med asbest blir stengt av, og arbeiderne som får jobben med å fjerne rørene med isolasjonen skal få nødvendig verneutstyr.

Administrerende direktør Svein Erik Nordbotten i E.C. Dahls Eiendom sa under en omvisning 23. januar i år at hotellet var i langt dårligere stand enn de trodde da de startet ombyggingen.

- Det er ikke mange som nå er i tvil om hvorfor vi måtte stenge hotellet, sa Nordbotten om den omstridte beslutningen.

Sopp og råteskader

Det har kommet frem at hotellbygningen har store sopp og råteskader. Arbeidere har gått rundt i verneutstyr både på grunn av helse- og spredningsfare.

Totalkostnadene på rehabiliteringen er på over én milliard kroner , hvorav selve byggeprosessen har et budsjett på 850 millioner kroner.

Odd Reitans E.C. Dahls Eiendom AS kjøpte ut Thon Hotellbygg fra Britannia Hotel og ble eneeier av det ærverdige bygget rett før jul i 2015.

Arbeidet med oppussingen av Britannia Hotell startet i juli i fjor. Planen var at hotellet skulle gjenåpne i september 2018, men ifølge teknisk sjef Arne Opsal i E.C. Dahls Eiendom er prosjektet neppe ferdig før i årsskiftet 2018/2019.

