Dette er folkets favoritt til nytt universitetsområde

Folkets favoritt vil bygge langs hele Gløshaugen-platået nedover i Høyskoleparken mot vest. I tillegg legger forslaget opp til innovasjonssentre i to bygninger mellom Handelshøyskolen nede ved Elgeseter gate og selve Gløshaugen. Ved siden av Studentersamfundet, i parken langs Elgeseter gate, foreslår bidragsyterne å plassere Kam (Kunst, arkitektur og musikk).

Kritisk fagjury

Fagjuryen er kritisk og kaller det for et massivt inngrep. Her er det foreslått å bygge igjen mesteparten av Høyskoleparken. Forslaget erstatter parkarealer med grøntarealer på takene, men juryen mener det er uklart hvordan folk skal ta i bruk takhagene.

«Forslaget bygger kraftig ut i parker som blir hyppig brukt av studenter, barn/barnehager og naboer/befolkningen for øvrig. Juryen mener forslagets kraftige kompakte bygningsmessige grep forringer dagens landskapsmessige kvaliteter. » skriver juryen.

Nesten tusen stemmer

Input heter forslaget og fikk uten sammenligning flest stemmer med 127 i folkekonkurransen gjennom adressa.no. På andreplass kom forslaget Veien videre med 84 stemmer og Juhu NTNU fikk 68 stemmer. Totalt kom det inn 925 stemmer i konkurransen «folkets favoritt» som ble gjennomført i samarbeid mellom NTNU og Adresseavisen. (Se de tre forslagene ved å bla i bildene over artikkelen).

NTNU skal bygge 120 000 kvadratmeter i området ved Gløshaugen for å få plass til fagmiljøene som i dag holder hus på Dragvoll og fra tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag. Styret i NTNU har bestemt at utbyggingen skal skje i området fra Gløshaugen og vestover mot Øya og Elgeseter.

Du kan se alle forslagene til nytt universitetsområde ved Gløshaugen her (ekstern lenke).

Fagjuryen går for fire andre

En fagjury har også gått gjennom de 36 bidragene til NTNUs idékonkurranse for ny campus og valgt ut fire. Folkets favoritt er ikke blant de fire juryen har plukket ut. Derimot er juryen og folket enige om de to bidragene som endte på andre og tredje plass i konkurransen om folkets favoritt.

Folkene bak disse fem bidragene skal nå arbeide videre med forslagene sine til den endelige konkurransen i april. Vinnerforslaget skal legges til grunn for NTNUs arbeid med å lage en fysisk plan for campus og videre reguleringsplanarbeid.

Konkurranse for å få flere ideer

Hensikten med konkurransen er å komme fram til et godt og hensiktsmessig konsept for campus, heter det i juryens rapport i denne runden av konkurransen. NTNU håper ved hjelp av konkurransen å få fram mest mulig kunnskap og gode ideer før det velges løsning og leverandør til den videre utviklingen og utarbeidingen av den fysiske planen.

Bidragsyterne er anonyme til juryen har kåret den endelige vinneren.

