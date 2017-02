Beslagla tyvegods i kjellerbod etter innbrudd på Munkvoll

Saken oppdateres.

Natt til lørdag ble sameiet Munkvoll Gård på Munkvoll i Trondheim utsatt for bodtyveri. Styret anslår at mellom 20 og 30 av kjellerbodene har hatt ubudne gjester .

Deler av tyvegodset er nå kommet til rette. Politiet fant nemlig flere av de stjålne gjenstandene i en bod i sameiet.

- Vi har tatt beslag i en del av tjuvegodset. Det dreier seg om klær, verktøy og andre ting som finnes i boder. Funnet ble gjort i en bod på adressen der tyveriene fant sted, opplyser politiførstebetjent Pål Berg som er fagleder for vinningskriminalitet hos politiet i Trøndelag.

Les også: Tok ut utbytte på 17 mill. før gjeldsforhandlinger

Ifølge Berg har flere av beboerne i sameiet vært innom for å hente ut sine gjenstander, og andre beboere har avtale om å besøke politistasjonen senere. Imidlertid er ikke alle gjenstandene som ble stjålet kommet til rette.

- Ganske mye er funnet, men det er fortsatt ting på avveie, sier Berg.

Les også: Smadret garasjeport med tilhengeren full av felger

- Har dere noen mistenkte i saken?

- Det er en person som er mistenkt. Vedkommende er ikke pågrepet og politiet er på utkikk etter denne personen. Videre etterforskning vil vise om det kan bli aktuelt å rette mistanke mot flere, sier Berg.

Les også: - Har mest lyst til å flytte

- Hva gjør politiet videre?

- Vi er i ferd med å samle anmeldelser og innhente andre relevante opplysninger. Vi tar også imot folk som kommer for å se på gjenstander, sier politiførstebetjenten.

Berg understreker at folk som er utsatt for tyveri og som ønsker å komme for å se på beslaget, må anmelde forholdet til politiet.