Saken oppdateres.

I helga brøt innbruddstyver seg inn i flere kjellerboder på Munkvoll Gård i Trondheim . Beboer Gudrun Kongsvold er en av dem som har hatt ubudne gjester. Døren på kjellerboden hennes har tydelige merker etter å ha blitt brutt opp.

- Det er mange esker som er tømt, alt ligger hulter til bulter i boden. Jeg savner flere ting, for eksempel trillekofferter, støvletter og lamper, og det er bare det jeg ser nå. Det er ikke artig, sier hun.

Kongsvold har bodd på Munkvoll gård siden 2015, og dette er slett ikke første gang hun er utsatt for bodinnbrudd.

- Jeg tror dette er fjerde gangen. Jeg er så lei av innbrudd at jeg holder på å gi opp. Det er noe herk, sier hun.

Kongsvold skal nå anmelde innbruddet til politiet, og har også vært i kontakt med forsikringsselskapet sitt.

Innbrudd i mellom 20 og 30 boder

Styremedlem i sameiet Munkvoll Gård Erik Solem anslår at mellom 20 og 30 bodene i sameiet har hatt besøk av innbruddstyver i helga.

- Det ser ut som de har brukt brekkjern for å åpne én dør. Så har de klatret opp på gardintrapp og klippet nettingen mellom bodene og klatret over. Gardintrappa sto igjen, sier Solem.

- Hva er blitt stjålet?

- Det har jeg ikke full oversikt over. Men jeg vet det er stjålet utstyr til sykler, batterier til elsykler og elektronikk og datautstyr, sier Solem.

- Hvordan er stemninga i sameiet etter dette?

- Beboerne i blokkene som er berørte er rystet og føler seg utrygge. Det er forferdelig at folk skal ta seg til rette på denne måten.

- Dårlige dører

Etter bodinnbruddene den siste tiden har sameiet satt igang flere tiltak, blant annet er kameraovervåkning av garasjeområdet og låser på dørene inn til bodomårdene.

Solem er imidlertid kritisk til utbyggeren av boligblokkene og til kvaliteten som er valgt på dørene til kjellerbodene.

- De har brukt absolutt billigste materealer og bygget på enkleste måte. Det er ikke tatt hensyn til innbruddsfare, det er for enkelt å bryte seg inn. Vi mener dette er for dårlig, sier han.

Utbygger Munkvoll gård AS avviser dør-kritikken, og peker på at man må låse opp flere dører for å komme inn til bodene.

- Man trenger systemnøkkel først for å komme seg inn i bodområdet, og deretter for å komme seg inn i boden. Vi mener dette er godt nok, sier prosjektansvarlig Sigmund Virik i Munkvoll Gård AS.

Ifølge Virik er kravene til denne typen boder veldig begrenset.

- Hvis noen virkelig vil inn vil de klare det, men da må man bryte seg inn, sier han.

