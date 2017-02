Torbjørn kjøpte roser til seg selv - og kjæresten

Saken oppdateres.

Kirsty Roy (28):

- Jeg syns ikke noe om at valentinsdagen har blitt en kommersiell dag, men jeg liker å markere den med et godt hjemmelaget måltid, for eksempel. Kjæresten min og jeg ga hverandre kort i dag tidlig, det var veldig koselig. Ikke hjemmelagde, da. Men det er en fin liten gest uten å gjøre for mye ut av det!

Margrethe Scmedling (57) og Jan Gunnar Hansen (62):

- Nei, vi liker ikke valentinsdagen. Jeg syns egentlig det samme og morsdag og farsdag også. Det har blitt «handelens dag», og jeg mener det framhever ensomheten hos folk. De som ikke får noe. Det er mye bedre å gi en klem til noen og si at du er glad i dem! Vi sitter her som venner og tar en kaffe, det skal ikke mer til enn det.

Bjørg D. Storrønning (66):

- Jeg syns valentinsdagen er koselig, men det er viktig at vi er hyggelig mot hverandre ellers også. Jeg har markert dagen litt selv, med blomster og en potteplante med hjertepynt. Jeg blir litt påvirket av den kommersielle delen, det må jeg si. Jeg har ingen planer om å feire mer i dag, som jeg vet om i hvert fall. Men kanskje det kommer noen overraskelser?

Torbjørn Køhl (30):

- Vi har markert dagen på veldig jordnært vis hjemme i dag. Jeg skulle på jobb i dag, så jeg kjøpte roser i går. De var litt til kjæresten min og litt til meg selv for at jeg gjorde det bra på en innebandykamp. Men størst av alt er kjærligheten!

Agnethe Ure Opheimsvangen (22):

- Jeg syns det er veldig koselig, men selv så legger jeg ikke mye i det. Jeg er singel, så kanskje det er derfor. Jeg har aldri markert dagen ved å gjort noe spesielt, men jeg bruker å finne på noe hyggelig med en venninne. Jeg skal faktisk møte henne nå, vi skal unne oss et kafébesøk og cupcakes.

