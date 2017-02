Dette polet selger 30 prosent mer enn forventet

Saken oppdateres.

I november 2016 åpnet Vinmonopolet utsalg på Byåsen i splitter nye lokaler i Sverresborg senter. Og byåsingene har handlet mer enn hva Vinmonopolet hadde forventet på sitt nye lokal-pol.

- Vi selger 30 prosent mer enn forventet i forhold til et nøkternt satt budsjett, sier butikksjef på Vinmonopolet Byåsen, Frank Thorshaug.

Butikksjefen tror forklaringen kan være at flere av byåsingene nå velger det lokale polet fremfor å handle på polutsalgene de har brukt tidligere.

- Vi selger mest rødvin, og vi selger en god del dyr vin, sier Thorshaug.

Åpningen av det nye Vinmonopolet på Byåsen fant sted 23 år etter at utsalget på Byåsen Butikksenter stengte dørene. Det ble stengt fordi det skulle åpnes nytt Vinmonopol på Brekstad, og reglene la begrensninger på hvor mange polutsalg det kunne være.

- Vi opplever at folk setter pris på etableringen, sier butikksjefen.

Totalt sett ble det solgt mindre alkohol på norske polutsalg i desember og januar sammenlignet med samme måneder årene før, ifølge tall fra vinmonopolet.no.

Tallene for hele 2016 viser også nedgang i salget sammenlignet med tilsvarende tall for 2015. Polene i Sør-Trøndelag hadde en nedgang i salget på en prosent i fjor, mens polene i Nord-Trøndelag hadde en nedgang på to prosent.