Et stjernelag kommer til Trondheim

Saken oppdateres.

Programmet er ikke ferdigstøpt, men det er allerede klart at det blir en historisk samling av smartinger i Trondheim under Starmus 4-festivalen 18.–23. juni. Tittelen for festivalen Livet og universet skulle romme det meste.

I tillegg til våre egne nobelprisvinnere, May-Britt Moser og Edvard Moser, kommer Susumu Tonegawa (biologi), George Smoot (astrofysikk), Stefan W. Hell (fysikk), Adam Reiss (astrofysikk) og Robert Wilson (fysikk), som alle har en nobelmedalje hjemme. Tolv andre fremragende vitenskapsfolk, åtte av dem kvinner, skal også delta i det faglige programmet.

LES OGSÅ: Vitenskaps- og musikkfestivalen Starmus holdes i Trondheim i 2017

LES OGSÅ: Stephen Hawking gleder seg

Stort romfarertreff

Starmus er glad i astronauter. Et større stjernelag enn det som lander i Trondheim i sommer skal være vanskelig å samle. Buzz Aldrin var det andre menneske som satte sin fot på månen. Han kommer til Trondheim. Førstemann, Neil Armstrong, døde i 2012. To andre månevandrere kommer også. Charlie Duke deltok på Apollo 16-ferden og Harrison Schmitt på Apollo 17.

Fire andre amerikanske romfarere kommer også, inkludert Sandra Magnus som har to romferjeturer og et opphold på den internasjonale romstasjonen bak seg. Fra Russland kommer legenden Alexei Leonov, det første menneske til å foreta en vandring i rommet.

Etter kritikk mot særdeles lav kvinneandel, er kvinnerepresentasjonen løftet betydelig i år.

LES OGSÅ: Kvinnerevolusjon på Starmus-festivalen

Musikken

Så langt har ikke festivalen opplyst noe om hvilke artister som vil komme til Starmus 4. I de tre tidligere festivalene på Tenerife har det vært en miks av gamle musikalske storheter med et nært forhold til Starmus, en del mer obskure band og en del klassiske innslag.

Brian May fra Queen var sentral i etableringen av festivalen, Brian Eno har deltatt flere ganger både med opptredener og foredrag. I Trondheim er han på listen over foredragsholdere. Rick Wakeman har deltatt to ganger, men døde i 2016. Peter Gabriel sitter i styret til Starmus. U2 er venner av Starmus, men har aldri opptrådt på festivalen.

Hvor store stjerner Starmus klarer å få til Trondheim er ennå i det blå, men ambisjonene har i alle fall økt kraftig fra de tre første festivalene som ble holdt på Tenerife. Mens tredje Starmus hadde nærmere 1500 deltakere, er håpet denne gang å trekke 10 000 mennesker, – ifølge hjemmesiden deres.

LES OGSÅ: - En veldig spennende mulighet