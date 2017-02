Ungdommer fikk smake på kokkeyrket

Saken oppdateres.

Restaurantbransjen skriker etter nyrekruttering. Et par uker før årets tiendeklassinger skal velge vei videre, stilte derfor ti trondheimsrestauranter opp for å få flere til å velge restaurant- og matfag.

- Jeg kommer helt sikkert til å søke meg inn på kokkelinja, sier Sørgjerd etter runden blant de ti restaurantrepresentantene, kokker, servitører og smaksprøver i Adressa-bygget onsdag kveld.

Han har tenkt på det en stund, men var litt usikker etter å ha luftet ideen med foreldrene sine.

- Mamma og pappa var skeptiske. De mente arbeidstiden var ugunstig med lange dager og sene kvelder og helgejobbing. Men her har jeg fått vite at man har valgmuligheter. Mange jobber vanlige dager. Og i tillegg kan man jobbe som kokk hvor man vil i verden. Dét hadde jeg ikke tenkt på før, sier Sørgjerd fra 10C ved Rosenborg skole.

Vil åpne egen restaurant

Klassekompis Jonas Instad Hole har også tenkt å søke kokkelinja. Han var imidlertid sikker lenge før denne kvelden.

- Jeg har lyst til å åpne min egen restaurant. Jeg har alltid syntes det har vært artig å lage mat. Og med en egen restaurant kan du ha styring og bestemme litt, sier han.

Unge som ønsker seg inn i restaurantnæringa, vil initiativtakerne ha flere av.

- Får vi ikke flere til å søke disse fagene, vil vi i 2019 mangle 100 kokk- og servitørlærlinger. Det prøver vi å gjøre noe med gjennom dette arrangementet, sier kokk Trond Åm som driver restaurantene Søstrene Karlsen, Caya, Alma's og Kalas & Canasta i Trondheim.

- Flere søkere nå

Antall søkere til restaurant- og matfag har vært synkende i flere år. Men avdelingsleder for faget ved Strinda videregående skole, Geir Rune Larsen, har sett tegn til bedring.

- Før jeg kom hit i kveld, sjekket jeg søkertallene så langt i år. Fristen går ut 1. mars, men allerede nå er det 30 prosent flere søkere enn i fjor, sier han.

Larsen har jobbet målrettet for å få opp søkertallene, blant annet med rekrutteringsprogrammene «Vi dekker til fest» og «Ung restaurant» der målet er å gi ungdom opplevelser og erfaringer med mat, matlaging og måltider.

En som ganske så sikkert kan regnes med, er 13 år gamle Martine Vaagan Rian som tok turen sammen med sin mamma og pappa. Hun er ennå bare er åttendeklassing, men tror hun allerede vet hva hun vil.

- Jeg elsker å lage mat, så jeg vurderer å bli kokk, sier hun.

- Hun har allerede valgt fransk som fremmedspråk med tanke på å en fremtid som kokk, avslører pappa Tore Rian.

- Mange tar feil

Verken han eller mamma Lene Vaagan har gått yrkesfag og troppet opp sammen med datteren for å få litt informasjon.

- Vi har vært bekymret for at dette er et yrke med lange dager, ugunstige arbeidstider og høyt press. Så det er bra å få litt info, sier Vaagan.

Kokk Kristin Søhagen sier det enkelt:

- De fleste tror vi kun jobber kveld og helg, er overarbeidet og har dårlig betalt. Alt det er feil, sier hun.

Alle tiendeklassinger i byen var invitert til arrangementet i Adressa-bygget onsdag kveld. Ikke veldig mange kom og det var nok flere bak standbordene enn foran.

- Vi hadde ikke ventet så veldig mange. Dette var et stunt så vi fikk testet dette ut. Og dette gjør vi igjen til høsten, sier Geir Rune Larsen.

