Vil ikke røpe om ny Sluppen bru får statlige midler

Saken oppdateres.

I Stortingets spørretime onsdag stilte stortingsrepresentant Karianne Tung (Ap) fra Sør-Trøndelag spørsmål om den nye brua på Sluppen til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Adresseavisen har i det siste skrevet flere artikler om bruprosjektet som stadig blir utsatt . Sist uke ble det kjent at Statens vegvesen mener den nye brua ikke kan stå ferdig før i 2021 .

Tung ville vite om Solvik-Olsen kunne garantere at den nye brua er en del av den nye nasjonal transportplan som regjeringen skal legge frem til våren.

- Vi kan ikke forskuttere noe som helst i en stortingsmelding som hverken er lagt frem eller vedtatt, svarte Ketil Solvik-Olsen.

I spørsmålet til samferdselsministeren sa Karianne Tung at Miljøpakkeprosjektet i Trondheim ønsker å forskuttere byggingen av den nye brua, men at Statens vegvesen har satt foten ned til etter at ny Nasjonal transportplan (NTP) er vedtatt av Stortinget. Tung sa at dette betyr utsettelse av den nye brua i flere år.

- Det er litt rart at et prosjekt kan bli utsatt i mange år med argumentet at det er et par måneder til Nasjonal transportplan legges frem, sa Solvik-Olsen.

