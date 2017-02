Mistenkes for promillekjøring og røyking av hasj

Saken oppdateres.

Kl. 04.44 ble en mann i 20-årene vinket inn for kontroll, og han blåste rødt.

- Han hadde for høye verdier for alkohol og mistenkes i tillegg for kjøring under påvirkning av hasj, sier operasjonsleder Trond Volden i politiet i Trøndelag.

Politiet avholdt kontrollen i Okstadbakken mellom klokken 04.15 og 05.00, og totalt ble 57 biler kontrollert.

