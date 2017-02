«Park & ride»-parkering på Tiller begravd under snøhaug

Saken oppdateres.

Utenfor Byggmakker på Tiller er det 20 såkalte «park & ride»-parkeringsplasser. Her er det meningen at folk skal kunne sette fra seg bilen og så reise kollektivt videre til bestemmelsesstedet.

Dårlig brøyting

Det har imidlertid vært lettere sagt enn gjort, skal vi tro Christian Borthen som bor i Spongdal og jobber i Trondheim sentrum.

Han mener nemlig snøbrøytinga på av parkeringsplassene ofte er dårlig.

- Flere ganger har jeg opplevd at parkeringa er full og at det ligger et snøfjell over flere av parkeringsplassene, sier Borthen.

- Hva synes du om det?

- Man kommer dit og er avhengig av parkeringsplass. En ting er jo at det er fullt, det kan det jo være selv uten snøhauger. Men når snøhauger dekker fire av parkeringsplassene blir man provosert og irritert, sier Borten.

- Hvilke følger får dette for deg?

- Jeg ender opp med å kjøre hele veien til jobben. Da må jeg betale 270 kroner for å parkere i parkeringshus, og i tilllegg kommer bompengene, sier han.

Har klaget

Borthen mener det er bør være mulig å lempe snøen utenfor parkeringsplassene, og at det er slett arbeid når dette ikke skjer.

Han har engasjert seg sterkt i saken, og sendt inn klager til flere ulike innstanser, både denne vintersesongen og forrige sesong.

- Jeg henvendte meg først til Atb. Der ble jeg henvist til Trondheim bydrift. Trondheim bydrift henviste meg tilbake til Atb igjen, og derfra ble jeg henviste videre til Statens Vegvesen, sier Borten.

Nylig fikk Borten en mail fra Statens Vegvesen. I mailen skriver de at de ikke drifter parkeringsplassen, og at det er eieren av området som brøyter der.

- Jeg blir litt oppgitt, det er ikke lett å få tak i de ansvarlige. Jeg holder på å gi opp, sier Christian Borten.

- Grunneier har ansvaret

Det er Trondheim kommune som har inngått avtalen om «park & ride»-plassene utenfor Byggmakker på Tiller, ifølge kommunikasjonsrådgiver Hans Kringstad i Miljøpakken.

- Ordningen er til for at folk som vil ta bussen fra området kan parkere her. Avtalen om dette ble inngått i 2010, og dette var et prosjekt igjennom Miljøpakken, sier Kringstad.

Kringstad mener grunneieren har ansvaret for å holde parkeringsplassene fri for snø, og peker på en avtale mellom kommunen og grunneieren fra 2010.

- Avtalen går ut på at kommunen har rett til å etablere 20 parkeringsplasser på området, og grunneieren forplikter seg til å holde fri adkomst og sørge for snøbrøyting av parkeringsplassene, sier Kringstad.

Ifølge kommunikasjonsrådgiveren har kommunen mottatt flere klager på snøbrøytinga i området.

- Jeg vet det kom inn noen klager i fjor, og da ble det tatt en runde med grunneieren om dette.

- Christian Borten har forsøkt å klage på dette til flere instanser, men han synes det er vanskelig å finne rette vedkommende å snakke med. Hva synes du om det?

- Jeg forstår det kan være vanskelig å finne frem når flere enheter kan ha ansvaret. Men dette er altså en avtale mellom Trondheim kommune og en privat eier av 20 parkeringsplasser, sier Kringstad.

- Vi skal løse dette umiddelbart

Det er selskapet Hasti-Ari AS som er grunneier for eiendommen. Styremedlem i Hasti-Ari AS, Ivar Ståle Olsen, henviser imidlertid til selskapet Gipling AS, som de har en fremleieavtale med. Olsen mener ansvaret for snøbrøyting ligger hos dem.

Administrerende direktør i Gipling AS, Per Hangerhagen, bekrefter at det er Gipling AS som har ansvaret for å holde de 20 «park & ride»-parkeringsplassene fri for snø. Han legger seg flat og lover å rydde opp.

- Jeg var ikke kjent med at dette var et problem. Vi beklager, og skal løse opp i dette umiddelbart, sier Hangerhagen.

Gipling-direktøren sier alle de 20 parkeringsplassene var fri for snø onsdag. Og slik skal det være også i fremtiden.

- Jeg kan garantere at alle de 20 parkeringsplassene heretter skal være fri for snø, slik at de kan brukes til «park & ride»-parkering, lover Per Hangerhagen.

