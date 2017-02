NTNU besøker Kina

Saken oppdateres.

Lørdag drar en delegasjon fra NTNU, med rektor Gunnar Bovim i spissen, til Kina. De skal besøke universiteter i Shanghai, Nanjing og Beijing og møte kinesiske forskere innen helse og energi, både når det gjelder forskning på fornybar energi og petroleum. Særlig innenfor energifeltet kan dette besøket og forskningssamarbeid mellom Kina og Norge også være med på å legge til rette for næringslivssamarbeid mellom de to landene.

- Dette er en tur vi har planlagt lenge før tøværet mellom Norge og Kina, og vi var spente på om vi fikk visum. Nå er ikke det noe problem, sier NTNU-rektoren og sikter til at Norge og Kina etter endelig kom på talefot igjen rett før jul.

Mål om forskningskontrakter

NTNU har en del forskningssamarbeid med Kina på energiområdet, men har hatt lite samarbeid om helseforskning. Det håper de denne turen kan endre på.

- Målet er å signere flere forskningskontrakter med kineserne, sier rektor Bovim. Han forteller at NTNU-folkene skal møte forskningsinstitusjoner og myndigheter på det han kaller for relativt høyt nivå.

Han forteller at kineserne er nysgjerrig på kreftforskningen og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Hunt).

- De lurer på hvorfor vi har bedre overlevelse for kreftpasienter enn de har i Kina, sier Gunnar Bovim.

Kinesisk forskning i sterk vekst

Han slår fast at Kina absolutt ikke er noe u-land når det gjelder forskning, men kvaliteten og antall publiseringer av vitenskapelige artikler har ikke vært på samme nivå som for eksempel USA. Men Bovim viser til at landet er på vei oppover og har mangedoblet den vitenskapelige artikkelproduksjonen sin de siste årene.

- Kina er i stor ekspansjon når det gjelder forskning. Landet er viktig fordi det har slike enorme ressurser, så mye folk, vekst i økonomien og får større interesse for forskning, sier NTNU-rektoren. NTNU har også mye vitenskapelig personell fra Kina. I tillegg minner rektoren om at landet har også store utfordringer når det gjelder energiforsyning og forurensing. Dette tror han forskningssamarbeidet med NTNU kan bidra til å løse.

Også folkene bak Ocean Space Centre regner Kina som en stor konkurrent til havromsforskningen som foregår på Tyholt og som i dag er verdensledende.