Taggere tatt etter å ha tagget «tog» på toget

Saken oppdateres.

16. februar måtte den svenske taggeren møte i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for å ha tagget flere steder i Trondheim i oktober i 2015. Han nektet straffskyld for skadeverk.

Natt til lørdag 10. oktober 2015 ble to av NSBs togsett tagget ned mens de sto ved Marienborg stasjon. Det ble blant annet skrevet «TOG» på siden av det ene.

Husket lite

Et vitne kom gående ned Osloveien mens taggingen pågikk innenfor gjerdene. Kvinnen så to personer som tagget samt flere personer som holdt vakt utenfor. Ifølge dommen mot 24-åringen ropte en av dem som holdt vakt: «Hun har ringt politiet», eller lignende, til de som tagget. Dette førte til at taggerne løp fra stedet. Det var på dette tidspunktet kvinnen ringte politiet - som rykket ut.

To menn ble arrestert, blant annet den svenske 24-åringen. Sør-Trøndelag tingrett finner det bevist at både tiltalte og de andre som var på Marienborg denne natten hadde planlagt å tagge ned togsettene. Retten legger vekt på at tiltalte hadde malingsrester på hendene og klærne samt at han luktet sterkt av maling da han ble pågrepet. 24-åringen dømmes derfor for medvirkning til skadeverket.

Selv husket han svært lite fra kvelden, fordi han var meget beruset, forklarte han i retten.

LES OGSÅ: Dømt for tagging på trikk

Tagget på dører

Noen dager etter at 24-åringen var tatt av politiet, dukket han opp i Trondheim sentrum med spraybokser. Natt til 22. oktober vandret han rundt sammen med en svensk barndomskamerat, og i løpet av runden tagget de to flere signaturer - blant annet på en dør i Thomas Angells gate, på en dør tilhørende Comfort hotell i Krambugata, på inngangspartiet til Scandic Bakklandet samt på en husvegg i Ferjemannsveien, finner Sør-Trøndelag tingrett bevist.

De to mennene ble tatt av politiet etter tips fra publikum. 24-åringen bar på en pose med spraybokser da han ble stoppet. Svensken dømmes for medvirkning til disse skadeverkene også.

Tiltalte husket svært lite fra denne kvelden også, fordi han var beruset, gjentok han i retten.

Barndomskameraten til 24-åringen har erkjent forholdene i politiavhør, og saken mot ham er sendt til tingretten for pådømmelse. Dokumentene er imidlertid ikke forkynt for mannen, fordi han har flyttet tilbake til Sverige, ifølge dommen.

LES OGSÅ: Tagger for 40 millioner

Dømt for tagging i Sverige

24-åringen dømmes til 15 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. I tillegg må han betale 10 000 kroner i bot, sakskostnader på 2000 kroner samt 36 000 kroner i erstatning til NSB for skadeverket.

Mannen er ikke tidligere domfelt i Norge, men ble i 2012 dømt i en tingrett i Sverige for å ha tagget på flere containere.