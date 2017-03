Saken oppdateres.

I et leserinnlegg på adressa.no skriver skoleelev Gard Eide om det han mener er forskjellsbehandling ved Rema 1000 på Rosenborg.

I innlegget kommer det frem at butikken har en egen kø som skoleelever må stå i, mens andre kunder slipper.

- De kaller voksne for vanlige kunder, mens skoleelever må stå i kø. Det er feil å forskjellsbehandle folk på denne måten, skriver Eide i innlegget sitt.

- Kun denne uken

Butikksjef ved Rema 1000 Rosenborg Bjørnar Kusæther bekrefter at butikken denne uken har en egen ordning for skoleelever fra Rosenborg ungdomskole.

- Vi bygger om hovedbutikken vår denne uken og da holder vi denne stengt. For å ha et tilbud til kundene holder vi brustadbua vår åpen, men der er det langt mindre plass. Når det er langfri på Rosenborg ungdomskole kommer det gjerne 150 ekstra kunder denne timen. Da har vi puljet inn elevene fem og fem. Vi føler at vi må gjøre dette for at det ikke skal bli kaos i butikken, sier Kusæther.

- Har dere slike ordninger også for andre kundegrupper?

- Nei, det har vi ikke. Det kommer aldri så mange i andre grupper. Denne ordningen gjelder bare denne timen, når det kommer 150 elever på en gang, sier Kusæther.

Butikksjefen understreker at opplegget kun gjelder denne uken, og at hovedbutikken åpner igjen mandag 6.mars.

- Da blir det ingen restriksjoner.

- Har aldri forskjellsbehandlet

- I innlegget sitt skriver Gard Eide at det er feil å forskjellsbehandle folk på denne måten. Hva sier du til kritikken?

- Vi har aldri forskjellsbehandlet. Her er det snakk om en time midt på dagen i en uke. Vi har ganske enkelt ikke plass til 150 kunder på en gang, sier Kusæther.

Tror det er lovlig

I innlegget på adressa.no spør Eide om ordningen med egen kø for skoleelever er lovlig. Butikksjefen mener han holder seg innenfor loven.

- Jeg tror dette er lovlig. Det finnes eksempler på butikker som har full adgangsnekt, her får de jo komme inn, sier Bjørnar Kusæther.

Også jurist i Forbrukerrådet Thomas Iversen mener ordningen på butikken er lovlig.

- Butikken har lov å nekte folk å komme inn så lenge de har en god grunn. I dette eksempelet slipper de inn ungdommene fem og fem, da nekter de ikke ungdommene handle det er bare snakk om en køordning. Min vurdering er at dette er lovlig, sier Iversen.

