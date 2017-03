Sporet stjålet telefon til leilighet på Rosenborg

Saken oppdateres.

Politiet beslagla en stjålet mobiltelefon og narkotika i en leilighet på Rosenborg natt til mandag. Politiet meldte om beslaget på twitter klokken 03.20.

I twittermeldingen kommer det frem at en mobiltelefon ble stjålet på et utested på Solsiden, og at telefonen så ble sporet.

- Sporing på telefonen gjorde at vi fant frem til en leilighet der det var flere personer. En av dem, en mann, hadde telefonen i lomma. Han hevdet han hadde funnet den på do, opplyser Ann Kristin Øye som er operasjonsleder i politiet i Trøndelag.

Politiet beslagla narkotika fra en annen mann som var til stede i leiligheten.

Begge mennene, som er i 20- og 30-årene, ble avhørt på stedet av politiet og blir anmeldt, opplyser Øye.