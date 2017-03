Starmus slipper mer fra programmet

Saken oppdateres.

På en pressekonferanse

i Stockholm i dag slapp Starmus nyheten om at Oliver Stone og Larry King vil komme til Starmusfestivalen i Trondheim 18-23. juni. Oliver Stone er kjent for filmer som Midnight Express, Wall Street, Platoon og Født 4. juli. Han har vunnet flere Oscar-statuetter.

Larry King er en legende innen journalistikken. I Norge er han mest kjent for Larry King Live, et show som gikk i mange år på CNN. Den gamle mannen med bukseselene og de gode spørsmålene har intervjuet politikere og berømtheter fra hele verden. Til sammen føyde Starmus ni nye foredragsholdere til listen i dag.

Brun først

Ane Brun er det første navnet som slippes fra det musikalske programmet under festivalen. Starmus skal ha flere muntlige avtaler med artister, men holder kortene tett til brystet. Det skal holdes en serie av pressekonferanser rundt om i verden frem til mai. I Trondheim samarbeider Starmus med Trondheim Concerts om artistene. Starmus-grunnlegger Garik Israelian legger vekt på at artistene skal kunne assosieres med vitenskapsfestivalens verdigrunnlag.

Hawking klar

Det har lenge vært kjent at den verdensberømte fysikeren Stephen Hawking kommer til Starmus IV i Trondheim for å holde foredrag. Som vitenskapsmann er Hawking mest kjent for sine arbeider om sorte hull. Han har også skrevet en rekke populære bøker og er en engasjert stemme i samfunnsdebatten.

Fra før var det klart at Starmus hadde avtaler med nær 30 kjente foredragsholdere. Det inkluderte Buzz Aldrin, han som var det andre menneske til å sette sin fot på månen i 1969. Etter påfyllet av nye foredragsholdere i dag, er tallet steget til 46. Blant dem er det ti nobelprisvinnere og ti astronauter.