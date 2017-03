Føler seg likestilte

Saken oppdateres.

Det er med andre ord nokså tradisjonelle yrkesvalg.

I 1913 fikk kvinner stemmerett, i 1972 kom likestillingsloven og Gro Harlem Brundtland ble vår første statsminister i 1981.

LES OGSÅ: De siste årene kan det se ut som om likestillngen har stått stille

Sindre Flataunet (16), teknikk og industriell produksjon, vg1

Hvorfor valgte du den retningen du gjorde?

Jeg begynte på bilmekaniker fordi jeg liker å holde på med hendene og jeg liker ikke å holde på med teorifagene. Denne utdanningen passer utrolig godt med interessene mine, som er bil og motorsykkel. I min klasse er vi 29 gutter og ei jente.

Hvordan står det til med likestillingen i Norge?

Vi er likestilte i Norge. Det er sånn jeg opplever det og det er helt naturlig at det er slik. Alle er like mye verdt og alle trengs like mye i samfunnet. Skal du ha vann, trenger du rørlegger og er du syk, trenger du helsearbeidere. Uten mangfoldet går ikke samfunnet rundt.

Vilde Hoff (17), studiespesialisering, vg1

Hvorfor valgte du den retningen du gjorde?

- Fordi jeg ikke er interessert i yrkesfagene og jeg tror de ville vært begrensende for meg. Nå har jeg alle muligheter åpne. Førstevalget mitt var entreprenørskap ved Thora Storm, men nærskoleprinsippet gjorde det for vanskelig å komme inn. Hva jeg skal bli, vet jeg ikke.

Hvordan står det til med likestillingen i Norge?

- Vi sier vi har det, men vi har det ikke. Det finnes typiske kvinneyrker og mannsyrker og jeg tror det er lurt å motivere til større likestilling i yrkesvalg. Dessuten mener jeg det skulle vært slått hardt ned på når folk forskjellsbehandles ved ansettelser. En ting er at det bør synes i mediene, men like viktig er at de får straff når de bryter loven.

Sofie Isaksen (16), helse og oppvekst, vg1

Hvorfor valgte du den retningen du gjorde?

- Helt ærlig? Jeg var skolelei og valgte en linje som ikke krever så mye. Det er lettere fag og lettere å gjennomføre. Nå, når jeg er igang har jeg blitt interessert. Jeg er sosial og det er mye bedre for meg å jobbe med mennesker, enn å sitte på kontor. I første er det like mange gutter som jenter på helse, tror jeg,

Hvordan står det til med likestillingen i Norge?

- Jeg har ikke tenkt så mye på at noe skal kalles for kvinneyrke og manneyrke, men det er jo fortsatt kjønnsdelt og NEI, vi er ikke likestilte. Hvis en gutt velger hudpleie blir han fort kategorisert. Det blir jenta som velger bilmekaniker og. Det er ikke dumt å velge utradisjonelt, men det er dumt at man blir sett ned på.

Stig Rune Buvarp (16), studiespesialisering, vg1

Hvorfor valgte du den retningen du gjorde?

- Fordi jeg vil bli filmprodusent. Det har jeg alltid drømt om. Medier og kommunikasjon er perfekt for meg, og siden er drømmen å fortsette på filmskole. Gjerne i utlandet og aller helst i California. I klassen min er det nokså likt antall gutter og jenter.

Hvordan står det til med likestillingen i Norge?

- På papiret tror jeg vi er likestiltet. Det vil si at vi har lover som politikerne har laget som tilrettelegger for full likestilling. Men så vet vi at flere menn får høyere stillinger og mer lønn enn kvinner. Det er ikke greit. Kvinner og menn skal ha like muligheter. Derfor må de som ansetter anse kvinner som like gode kandidater til jobber som det menn er. Vi må kvitte oss med ideen om at menn er sterkere og har større kapasitet. Slik er det ikke.

Nora Lund Chuba (17), helse og oppvekst, vg1

Hvorfor valgte du den retningen du gjorde?

- Jeg har gått i mamma sine fotspor. Hun jobber med eldre og jeg vil jobbe med barn og unge. Jeg kommer til å bygge på med studiespesialisering, slik at jeg kan gå psykologi etterhvert. Bakgrunnen min fra yrkesfag gjør at jeg har vært ute i praksis og blant folk. Det er en fordel. Og jeg har ikke tenkt så mye på at også psykologi er veldig kvinnedominert.

Hvordan står det til med likestillingen i Norge?

- Jeg tror vi er mer likestilte nå enn før i alle fall. Fordi jeg opplever ikke at jenter og gutter blir noe særlig forskjellsbehandlet i barndommen og på skolen. Kanskje er det noe mer diskriminering i generasjonen over oss - blant de som er voksne og i yrkeslivet nå.

Magnus Rye (17), teknikk og industriell produksjon, vg1

Hvorfor valgte du den retningen du gjorde?

- Fordi jeg liker å gjøre praktiske ting. Jeg vil ta utdanning innenfor kulde- og varmepumpeteknikk. Jeg har hatt sommerjobb og utplassering inne det feltet og jeg vet at jeg trives med det. I framtida kommer jeg til å jobbe med inneklima og ventilasjonssystemer. Det er et felt med få kvinner. Det er bare en håndfull jenter på trinnet.

Hvordan står det til med likestillingen i Norge?

- Jeg tror det står bra til, fordi det er ikke mye forskjeller mellom kvinner og menn. Jeg tror det er like enkelt for begge kjønn å velge det de ønsker og vi har like muligheter om vi har lyst. Likevel må vi gjøre det bedre og tryggere for ungdom å velge. Mange ser ned på yrkesfag. For å komme dit at yrkesfagene blir mer populære, må vi ha mye bedre informasjon og veiledning på ungdomsskolene. Mange er veldig usikre og derfor velger de tradisjonelt. Det tror jeg kan bli veldig feil. Så min oppfordring er mer informasjon og å jobbe for holdningsendring i ungdomsskolen.