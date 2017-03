Oppfordrer til bruk av «pussyhats» i årets 8. mars-tog

Saken oppdateres.

- Det er mange som strikker disse rosa luene, og i år ønsker vi å bruke dem i 8. mars-toget for å markere at vi ikke godtar president Trumps rasistiske kvinnesyn, sier Astri Holm i 8. mars-komiteen.

I januar ble «womens march» arrangert i mer enn 80 land verden over med fokus på kvinners rettigheter og kvinnehat. I Trondheim var det om lag 280 mennesker som marsjerte rundt i Midtbyen for å demonstrere mot det oppfattede kvinnehatet til den amerikanske presidenten Donald Trump. En del av denne bevegelsen har inkludert rosa strikkeluer med ører, såkalte «pussyhats», inspirert av Trumps uttalelse «grab'em by the pussy».

- Vi oppfordrer folk til å ta med luene i toget, sier Holm. Ellers forteller hun at det ikke er så mye som er nytt ved årets markering.

- 8. mars er en tradisjon, og den opprettholder vi. Ingrediensene er derfor mye av det samme – det handler om kvinner og arbeid. Samtidig ønsker vi å rette oppmerksomheten mot vold mot kvinner og at kvinner på flukt skal beskyttes.

Årets markering starter 17.00 på torget i Trondheim sentrum. Her blir det folketog, appeller og kulturelle innslag. I toget blir det 16 ulike paroler hvor hovedparolen «Kamp mot all kvinneundertrykking» brukes som en samleparole.

- Selv om den er brukt i mange år, er den fortsatt aktuell. Det skjer fremdeles en usynliggjøring av kvinner. I Adresseavisen for eksempel, er bare 30 prosent av kildene kvinner. Og i offentlige organer er representasjonen 40 mot 60, i menns favør, sier Holm.

- Mye har selvsagt blitt bedre siden kvinnedagen ble arrangert for første gang på starten av 1900-tallet, men det er fremdeles mange undertrykkende strukturer i forhold til kjønn som holder seg godt i det norske samfunnet, forteller Holm. Hun håper det kommer like mange til torget i år som i fjor.

- Da kom det rundt 1200–1500 personer, og det hadde vært veldig fint om det kom rundt 1500 deltakere i år også.

Transrettigheter

Av årets 16 paroler er fem av dem nye. Blant annet ønsker 8. mars-komiteen å rette oppmerksomhet mot Krisesenteret som trenger mer plass, og øke kunnskapen om kvinnesykdommer. En tredje parole som er ny, er «Transrettigheter er kvinnekamp, innfør tredje kjønnsalternativ nå!»

Initiativet for å legge til denne parolen kom fra Skeiv Ungdom Trøndelag, og Fri, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, sitt fylkeslag i Midt-Norge. Lederen for Fri i Midt-Norge, Åsmund Forbech Holst, forteller at de gjennom denne parolen ønsker å vise at transrettigheter er noe man må ta høyde for når man snakker om kvinnekamp, og kvinnehelse.

- Stadig flere kommer ut som transpersoner, og mange av disse ønsker å bli oppfattet som kvinne. Flere blir likevel ikke det, kanskje fordi de har maskuline trekk som strider mot de kulturelle normene som er skapt for hvordan kvinner skal se ut. Det samme skjer mange av dem som ønsker å bli sett på som mann, men av samfunnet oppfattes som kvinne. Dermed er transrettigheter en kvinnekamp, forteller Holst og understreker at det handler om retten til å kunne definere seg selv og sin egen kjønnsidentitet, og respekteres for det.

Han håper parolen deres får en god oppslutning slik at de får kastet lys over problematikken. I tillegg til at parolen handler om transrettigheter i seg selv, ønsker de også å vise støtte til innføringen av et tredje juridisk kjønnsalternativ.

- For tiden foregår det en debatt om denne innføringen. Vi mener dette er viktig å markere, ettersom det er mange som ikke føler de passer inn i de eksisterende kjønnskategoriene.

Samekvinner

I forkant av toget skal det blant annet holdes tre korte appeller. En av dem er det prosjektlederen for Tråante 2017, det samiske jubileumsår i Trondheim, som står for. Her vil fokus på den sterke samiske kvinnen stå i fokus.

- Ida Marie Branfjell er valgt på grunn av årets samejubileum. I seg selv er det en viktig sak og markering, og vi ønsker å inkludere samene i kvinnedagen, forteller Holm.

I tillegg til Branfjell, skal det holdes appeller av Sheida Sangtarash og Anita Gjersvold. Sangtarash skal i sin appell snakke om feminister i internasjonale relasjoner, Gjersvold skal være en representant for arbeidsliv og kvinner.

Etter folketoget blir det et festmøte i Statens hus hvor det blant annet vil være flere appeller og kulturinnslag.

