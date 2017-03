Fant revolver og narkotika i bil på Heimdal

Saken oppdateres.

En politipatrulje stoppet klokken 00.50 natt til torsdag en bil på Heimdal etter mistanke om ruskjøring.

- Føreren satte bilen i revers og krasjet bilen inn i en snødunge, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund i politiet i Trøndelag.

Føreren, en ung mann, skal ha vært ruset, han hadde ikke gyldig førerkort og i bilen fant politiet en revolver og en mindre mengde narkotika.

- Han blir anmeldt for ruskjøring, kjøring uten førerkort, for å ha oppgitt uriktig personinfo og for besittelse av skytevåpen, sier Aaslund.

Mannen ble pågrepet og tatt med for blodprøve. Bilen ble tatt inn for nærmere undersøkelser for narkotika.

- Det er mye av dette som er alvorlig. Spesielt besittelse av skytevåpen og ruskjøring, sier Aaslund.