NTNU samarbeider mye med Sintef og Statoil

Mens NTNU ligger i gruppen 250–300 på Times Higher Educations ranking over verdens beste universiteter, er NTNU helt på topp når det gjelder samarbeid én partner. Det er det nære forholdet til Sintef som gir NTNU plasseringen. 9,1 prosent av forskningspubliseringen til skjer i samarbeid med Sintef.

Bånd til industrien

Times Higher Education har valgt å betrakte Sintef som et industriselskap. De andre universitetene i toppen samarbeider med rent industrielle selskaper. For eksempel samarbeider Chalmers i Göteborg mye med Volvo, Universitetet i Uppsala med AstraZeneca og Universitetet i Eindhoven med Philips. Mange av universitetene i toppen på akkurat denne rankingen er basert i Østen.

NTNU dukker også opp på 23. plass på listen, denne gang for sitt samarbeid med en tung industripartner, Statoil. Universitetet i Oslo kommer på 25. plass for sitt samarbeid med Sintef. Ingen andre norske universiteter er med på listen over de 50 med mest utstrakt samarbeid med ett selskap.

Ikke så overrasket

- Rankingen er gledelig, men for så vidt ikke overraskende, sier Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping ved NTNU i en pressemelding.

- Samarbeidet mellom NTNU og Sintef er unikt i internasjonal sammenheng og har i en årrekke gitt gode resultater, påpeker hun.

Tommel opp fra Sintef

Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef liker også plasseringen.

- Det er svært positivt at samarbeidet mellom NTNU og Sintef legges merke til. Det er et effektivt samarbeid mellom et universitet med grunnleggende teknologisk forskning og et kundenært institutt som driver anvendt forskning. Samarbeidet styrker begge, og ikke minst industrien som vi leverer løsninger for, sier Gjørv i pressemeldingen.