20 millionerskrav kan velte Spektrum-utbygging

Rådmannen i Trondheim innstiller på at Trondheim Spektrum må betale 20 millioner kroner for å dekke deler av rekkefølgebestemmelsene som knyttes til utbyggingen av Trondheim Spektrum.

Ekstrakostnad på 100 mill.

I lang tid har det vært uklart hvor mye infrastrukturen rundt Spektrum vil koste. Nå viser beregninger at det vil koste minst 100 millioner kroner, og at summen kan komme opp i cirka 150 millioner kroner avhengig av hva som må gjøres. Dette er utgifter som kommer i tillegg til selve utbyggingskostnaden.

Stor usikkerhet

20 millioner kroner av disse må altså Trondheim Spektrum AS ta seg av, selv om de tidligere har sagt klart nei til å dekke noe av dette grunnet en allerede presset økonomi.

At det er så stort spenn skyldes usikkerhet på kostandene av utbedringene.

«Det påpekes at beregningene er gjort i løpet av en uke. Vanligvis ville det vært utarbeidet både skisseprosjekt og forprosjekt for slike anlegg før kostnadene begynner å bli noenlunde sikre. Det er heller ikke sjelden at det dukker opp noe uforutsett undervegs som gjør at kostnadsberegningene i skisseprosjekt og forprosjekt viser seg å være for lave» heter det i saksfremlegget.

Ifølge rådmannen er det tre områder som må utbedres (alle prisene er uten moms)

* Oppgradering av Klostergata:

Kostanden er estimert til mellom 20 og 35 millioner kroner, i tillegg til mellom 5-15 millioner for eventuelle arkeologiske utgravninger. Av dette mener rådmannen at Trondheim Spektrum skal betale 20 millioner kroner.

- Klostergata må oppgraderes i forbindelse med utbyggingen. Kommunen måtte uansett fornye vann og avløp i deler av gata, men vi mener det er rimelig at Trondheim Spektrum AS bidrar med 20 millioner kroner, sier rådmann Morten Wolden.

* Brua mellom Nidarø og Ilen kirke:

Den skal utformes etter prinsippene om universell utforming. Kostanden er estimert til mellom 37 millioner og 64 millioner. I tillegg kan det komme arkeologiske utgravninger som også har sin pris. Dette mener rådmannen at kommunen skal ta ansvar for.

- Det er her den største usikkerheten er med tanke på blant annet om det kan bygges på eksisterende pilarer. Det vurderes også om et godt busstilbud kan erstatte ei bru, sier Wolden.

* Grønnstruktur og to offentlige torg:

Kostnaden er estimert til cirka 74 millioner kroner, hvorav Spektrum sin andel utgjør cirka 26 millioner kroner.

- Spektrum skal uansett betale disse 26 millionene fordi det ligger inne i totalentreprisen. Men vi hadde en sak før jul hvor vi mente at kommunen bør ta ansvaret for park og infrastruktur fordi dette er allemannseie. Men det kan jo hende at kommunen ønsker å legge andre kvaliteter inn arealet enn det Spektrum har lagt inn, sier Wolden.

Bygningsrådet i Trondheim behandlet forrge tirsdag reguleringsplanen for den omstridte hallen på Nidarø , ytterst på Øya i Trondheim. Flertallet der gikk inn for å bygge en hall med internasjonal kapasitet for å huse internasjonale idrettsarrangement og konsertartarena for innstill 12 000 tilskuere.

I bystyret førstkommende tirsdag avgjøres saken, men styrets beslutning kan altså andre fremdriften.

