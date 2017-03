3T tar over treningssenter fra konkurrent

Saken oppdateres.

3T annonserer med at «3T fosser fram» og melder at de åpner i Fossegrenda i august.

Teglgården i Fossegrenda var først drevet av Sats Elixia. I 2015 ble alle Sats Elixia-senter ble gjort om til Fresh Fitness , som profilerer seg som landets største lavpris-treningssenter-kjede. Kjeden har tidligere meldt at de avslutter driften i Fossegrenda.

«31.03.17 stenger dessverre dørene på Fresh Fitness Teglgården. Vi håper alle våre medlemmer blir med videre til Fresh Fitness Valentinlyst» står det på senterets hjemmeside.

- Hvorfor legger dere ned driften i Fossegrenda?

- For vårt konsept er det rett og slett ikke levedyktig å drive videre på Teglgården. Vi har gjort grundige analyser av området. Vi er et lavpriskonsept, og det er ikke nok mennesker i området rundt senteret til at vi kan drive forsvarlig, sier administrerende direktør i Fresh Fitness, Paal Hansem.

- Hva skjer med de ansatte?

- Vi har fantastisk flinke ansatte og har funnet en god løsning for dem. De flytter til Valentinlyst og tar med timene. Senterlederen fortsetter i en annen rolle i konsernet til nyttår. Jeg skjønner at det er trist for dem som trener på Teglgården, men håper de vil bli med over til Valentinlyst, sier Hansem.

- Hvordan opplever dere konkurransesituasjonen i Trondheim?

- Det er en svært sterk konkurranse, og vi har økt antall medlemmer med 50 prosent siden vi begynte, sier Hansem.

Fresh Fitness har nå fire treningssenter i Trondheim, og Hansem sier at de vil åpne flere.

- Vi har definitivt ambisjoner om å åpne flere senter i Trondheim. Vi jobber med å finne de rette lokalene, sier han.

Åpner sitt 16. senter

Hilde Thommesen Holck, administrerende direktør i 3T, bekrefter at 3T åpner i Teglgårdens lokaler i løpet av august.

- Frost eiendom som eier lokalene, tok kontakt med oss og ønsker å leie det ut, etter at Fresh Fitness skal ut. Dette er en mulighet for oss til å gjøre oss mer tilgjengelig, sier Holck til Adresseavisen.

Nylig åpnet 3T også senter på Ranheim og i Melhus, som de tok over fra Hit the Gym.

- Ranheim og Melhus har vært på planen vår i mange år, det var strategisk riktig av oss å åpne der. Det føler vi med Fossegrenda også: det har vært et treningssenter der «bestandig», så vi regner med at det er et kundegrunnlag der. Konkurransesituasjonen her i byen er tøff, og tilgjengelighet er viktig for våre medlemmer, så dette er en mulighet for å levere mer til våre medlemmer, sier Holck.

- Hvordan slår treningssenter-konkurransen i Trondheim ut for 3Ts del?

- Vi har tro på vårt produkt og vi vil nok heller jobbe med å tilby mer, ikke mindre for mindre penger, som priskrigen de andre konkurrentene driver med resulterer i, sier hun.

Direktøren nevner særlig gruppetrening som kjedens flaggskip.

- Vi føler at vi har distansert oss litt fra konkurrentene med våre fullsortiment-senter, og merker at trønderne setter pris på tilbudet vårt. Vi ser dette spesielt på gruppetreningen, som har meget gode besøkstall, sier Holck.

Først skal Teglgården pusses opp. Svømmebassenget i Teglgården har ikke vært i drift siden Fresh Fitness tok over, og er ikke med i 3Ts leieavtale. Dette skal Trondheim svømme – og livredningsklubb leie.

- Bassenget er ikke med i vår leieavtale. Vi kan diskutere om vi kan samarbeide, men dette er for tidlig å si noe om, sier hun.