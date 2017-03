Sju tips til å ta vare på batteriet ditt

Saken oppdateres.

1. La ikke batteriet bli helt utladet

2.Ta batteriet ut av PC-en for eksempel og legg det i kjøleskapet når du ikke bruker det.

3. Lad batteriet når det er 30 prosent kapasitet igjen.

4. Ikke bruk telefonen eller PC-en når den blir ladet. Bruk tingen først og lad den opp etterpå. Ikke la strømmen stå på hele tiden.

5. Ikke la telefonen ligge i direkte solvarme. Da tappes batteriet fort.

6. Batteriet tappes også fort i mange minusgrader. Da bør du legge telefonen inne på kroppen for å hindre at batteriet blir ladet ut. batteriet har det best over ti grader.

7. Du trenger ikke bekymre deg så mye for mobiltelefonen. Laderen er en liten kontrollenhet den også som setter grense for deg.

