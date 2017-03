Tar «Kystad-avtalen» opp i kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen skal sikre den allmenne tillit til at de kommunale oppgaver blir ivaretatt på en best mulig måte ved å blant annet påse at:

De siste dagene har Adresseavisen publisert flere saker om at Staur har inngått en avtale til seks millioner. Ifølge avtalen skal Staur-partner Rune Olsø – som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap - bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.

- Svært alvorlig

Flere politikere har tatt til orde for at saken må opp i kontrollkomiteen. Nå sier leder Rolf Jarle Brøske at han fortløpende vurderer om han skal innkalle til ekstraordinært komitemøte, og ikke vente til 4. april som er neste avtalte møte.

- Det vi har fått presentert de siste dagene er svært alvorlig og svært uheldig. Det skapes et bilde av at politiske vedtak i Trondheim er til salgs, og det er en situasjon vi ikke kan leve med, sier Brøske.

Stor oppmerksomhet

Han sier det ikke er ukjent for byens folkevalgte hva som er innenfor, og ikke innenfor, habilitetsbestemmelser og hva som ligger i kommunens enstemmige regelverk.

- Vi har hatt stor oppmerksomhet rundt dette i bystyret og andre fora, sier han.

Han forklarer at det ikke er gitt at denne saken faller under kontrollkomiteens ansvarsområde.

- Kontrollkomiteen er satt til å føre løpende tilsyn på vegne av bystyret, og ikke med bystyret. Her er det likevel slik at en av de mektigste politikerne i byen som er berørt, og det rokker ved den grunleggende tilliten til kommunen. Derfor vil jeg sørge for at dette blir en sak på førstkommende møte i 4. april, og jeg vil følge utviklingen i saken nøye for eventuelt innkalle til ekstraordinært møte. Men her må vi i fellesskap sette oss sammen for å gjøre vurderinger. Jeg alene kan ikke avklare dette, sier Brøske.

Alle aspekter

- Hva vil dere se på?

- Jeg vil ikke utelukke noe. Vi må trekke inn alle aspekter. Habiliteten, etisk regelverk og om det er foregått lovbrudd. Vi må se på dette, sier han.

- Kan det bli aktuelt med åpen høring?

- Det er for tidlig å si, sier han.

Ap-topp Rune Olsø har tidligere avvist at det ble gjennomført noen møter mellom han og politikere om grønn strek i Kystad-saken.