Vil innføre forbud mot betalt lobbyvirksomhet

- Vi støtter det forslaget som Venstre har fremmet. Vi har tidligere gått imot et slikt register for lobbyvirksomhet for folkevalgte, men nå stiller vi oss bak forslaget. Samtidig er vi enige i at betalt lobbyvirksomhet ikke skal forekomme i kommunen, sier Rita Ottervik til Adresseavisen.

Ordføreren mener det nå er på tide å gjenopprette tilliten til byens politikere etter at Adresseavisen de siste dagene har publisert flere saker om at Staur har inngått en avtale til seks millioner. Ifølge avtalen skal Staur-partner Rune Olsø – som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap - bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.

- Alt må handle om åpenhet

Ordføreren har i dag gjort det klart at Ap stiller som medforslagsstiller til et privat forslag fra Venstres Erling Moe i bystyrets møte tirsdag. Der foreslås det å lage et register for all lobbyvirksomhet i kommunen og et forbud mot betalt lobbyvirksomhet.

- Alt vi gjør må handle om åpenhet og vi må bidra til å få regler som gir innsyn i all virksomhet, sier Rita Ottervik.

Ottervik støtter også et initiativ fra varaordfører Hilde Opoku (MDG) som åpner for en ny gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer.

- Jeg vil nå innkalle alle gruppelederne og bygningsrådets medlemmer for å gjennomgå hvordan vi møter lobbyister i Trondheim kommune. Alle slike møter skal være åpne og føres inn i dette registret som vi skal opprette. Alle partier skal inviteres til alle slike møter, og som hovedregel skal disse foregå her på rådhuset. Det er viktig for oss å slå fast at vi skal høre på utbyggere i slike møter, men at det ikke skal foregå noen form for saksbehandling på slike møter. For Arbeiderpartiet vil jeg understreke at vi i fremtiden ikke skal delta på slike møter alene, men ha med representanter fra andre politiske partier også, sier Ottervik.

Krevende for flere

Ordføreren legger ikke skjul på at nye regler for møter med lobbyister vil være krevende for flere bystyrerepresentanter som arbeider i det private næringslivet, men at man likevel velger å stramme inn regelverket for å gjenreise tilliten til de politiske prosessene i kommunen.

- Vi vil gjerne ha innspill fra byens befolkning om andre regler som er naturlige å innføre også for å unngå at det skal herske tvil om våre roller. I bystyret er det flere representanter som en slik regelendring vil få konsekvenser for, men det er hensynet til åpenhet som er viktigst for oss. Det er drastiske virkemidler vi gjennomfører og som vil få konsekvenser for flere medlemmer i bystyret. Denne endringen vil gjøre det nærmest umulig å ha visse roller i det private næringsliv samtidig som man sitter i bystyret, sier Ottervik.

Utrede saken nærmere

Forslaget om lobbyregister og forbud mot betalt lobbyvirksomhet fremmes i bystyret på tirsdag. Så skal saken sendes til behandling i komiteen. Rita Ottervik mener det er naturlig at rådmannen får i oppdrag å utrede saken nærmere slikt at nytt regelverk kan behandles på neste bystyremøte.

Ordføreren erkjenner overfor Adresseavisen at avsløringene rundt avtalen som Staur har inngått har vært med på å svekke tilliten til hele det politiske miljøet i Trondheim.

- Vi har behov for å understreke at vi skal ha full åpenhet om slike prosesser i kommunen. Denne saken har sådd tvil om tilliten, det er derfor vi gjennomfører en rekke tiltak. Det er helt åpenbart at denne saken bidrar til at folk lurer på hva som foregår, men det er samtidig grunn til å understreke at utbyggeren i denne saken ikke har fått bygd en eneste leilighet på den tomten som er omtalt. Et enstemmig bygningsråd har avvist forespørselen om å bygge ut på dette området, sier Rita Ottervik.