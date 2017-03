Kamuflerte BMW-er kjørte gjennom Trondheim sentrum

Saken oppdateres.

I 08.30-tiden tirsdag morgen rullet tre kamuflerte BMW-er bortover Innherredsveien. Bilene vakte oppsikt da de i morgenrushet stoppet for rødt lys i lyskrysset utenfor Adresseavisen, hvor de selvfølgelig også ble fotografert av avisen. Bilene kjørte deretter over Bakke bru og videre gjennom Trondheim sentrum.

BMW-ene var tyskregistrerte og registreringsnummeret startet med «M», som indikerer at de kommer fra München, hvor bilmerkets hovedkvarter ligger.

Kan få 600 hestekrefter

Kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby i BMW Norge opplyser at BMW hver vinter driver med vintertesting av nye bilmodeller i Arjeplog i Sverige.

- Til og fra Arjeplog kjører de en rekke ulike veier på ulikt føre, men vi har ikke informasjon om hvilke biler de kjører eller når de kjører, sier han.

Tegneby vet dermed ikke hvilken bilmodell som var innom Trondheim tirsdag. Ut fra utseendet å dømme kan det imidlertid være snakk om den nye BMW M5. På ulike bil-nettsteder har det de siste ukene versert lignende spionbilder, og det spekuleres samtidig om modellen for første gang vil produseres med firehjulstrekk. Autocar antar at modellen i tillegg vil ha en V8-motor som yter nærmere 600 hester.

- Vet de blir lagt merke til

- Bilprodusentene vet at de blir lagt merke til når de kjører rundt med kamuflasje. Når man velger å ta bilene på åpen vei, så betyr det at man nærmer seg ferdigstilling av prototypen, forklarer Tegneby.

- Så BMW kamuflerer ikke bilene for at de vil unngå at folk ser bilene?

- Da hadde det vært dumt å kjøre gjennom Trondheim sentrum, svarer han.

- Hvorfor er bilene forkledde da?

- Det handler mer om å ikke vise frem det ferdige produktet før det er klart, sier kommunikasjonsdirektøren.

Observert på Størdal

Også tidligere i vinter vakte kamuflerte biler i Trøndelag oppsikt. I februar observerte fotograf Erling Skjervold flere slike biler da de kom kjørende fra fylkesvei 705 mot Hell . Fotografen fulgte etter til parkeringshuset ved Værnes. Der ble bilene dekket til med presenning. Skjervold tok både bilder og video, noe sjåførene så ut til å mislike. Trolig var det Audier som var innom Stjørdal.

I mars for tre år siden ble flere kamuflerte biler fra Ford stoppet av UP i Stjørdal, etter at de hadde fått melding om farlige forbikjøringer . Den gangen var det syv biler fra Ford som hadde drevet testkjøring i Sverige, og som var på vei hjem til Tyskland.