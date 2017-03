Kommunen sjekker for mulig lovbrudd i «Kystad-saken»

Saken oppdateres.

Bakgrunnen for dette er Adresseavisens saker om den såkalte «Kystad-avtalen».

De siste dagene har Adresseavisen trykket flere saker om at Staur har inngått en avtale til seks millioner. Ifølge avtalen skal Rune Olsø – som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap - bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.

- Rådmannen har bedt kommuneadvokaten om en foreløpig juridisk vurdering. En vurdering av om det er grunn til å frykte at korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven kan være overtrådt, skriver rådmannen i en e-post til Adresseavisen.

Olsø: - Svært positiv

- Dette viser at Adressa har skapt en situasjon helt ut av proposjoner. Gitt det grovt uriktige bildet som Adressas omtale har skapt av saken, er jeg svært positiv til at kommuneadvokaten gjør en slik vurdering. Jeg ser frem til at kommuneadvokaten kan legge påstanden død en gang for alle, skriver Rune Olsø i en sms til Adresseavisen.

Det er kommuneadvokat Berit Solseth og ytterligere en av kommunens jurister som nå jobber med saken. Dette arbeidet startet for flere dager siden, før bystyremøtet tirsdag. Vurderingen er trolig klar fredag eller mandag. Den vil bli overlatt til kontrollkomiteen når den er klar, og det er opp til dem å følge opp saken dersom konklusjonen er at det eventuelt kan være snakk om lovbrudd.

Ifølge Wolden er både revisjonsdirektør og kontrollkomiteens leder orientert om saken.

- Rådmannen har et selvstendig ansvar for at kommunens arbeid drives i samsvar med lover og overordnede instrukser. Derfor er det viktig å klarlegge dette, også for å gi lokalsamfunnet nødvendig trygghet til de demokratiske og administrative prosesser, skriver Wolden til Adresseavisen.

Avventer vurderingen

Leder for kommunens kontrollkomité, Høyres Rolf Jarle Brøske, viser til at det er berammet møte i kontrollkomiteen 3. april. Han vurderer fortløpende behovet for å innkalle til et ekstraordinært møte i komiteen. Brøske sier det er helt nødvendig med en juridisk betenkning rundt saken, og at han i første omgang vil avvente denne før han tar stilling til om det blir aktuelt med et ekstraordinært komitémøte.

- Status er at vi har fått en bestilling fra bystyret, etter forslag fra varaordføreren, av en gjennomgang av saken. Jeg har også varslet at jeg vil fremme en sak om Kystad-problematikken. Vi må belyse alle dimensjoner av dette; habilitet, etisk regelverk og om øvrige lover og regler er fulgt, sier Brøske.

Adresseavisen er kjent med at gruppelederne fra alle partiene i bystyret mandag er kalt inn til møte der orientering om Kystad-saken står på planen.