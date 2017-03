Trygg Trafikk kritisk til skoleskyss uten setebelte

Saken oppdateres.

Skolebarn fra Sjetnmarka fraktes for tiden i busser til midlertidige skolelokaler på Brøset. Dette fordi gamle Sjetne skole skal rives før det skal bygges ny skole.

Adresseavisen har vært i kontakt med flere foreldre på skolen som er kritiske til at bussene som frakter barna ikke har sikkerhetsbelter.

- Svært uheldig

Trygg Trafikk mener det er svært uheldig at barna blir transportert til skolen i busser uten sikkerhetsbelter.

- Vi jobber for å lære barn å bruke sikkerhetsbelte, men det er jo ikke lett når det ikke finnes sikkerhetsbelter i bussene. Jeg er skuffet og lei meg over at man velger denne løsningen for transport av skolebarn, sier Knut Ove Børseth som er distriktsleder i Trygg Trafikk i Sør-Trøndelag.

- Hva er problemet med å kjøre buss uten sikkerhetsbelte?

- Sitter man usikret i en buss vil man ved en bråstopp, kollisjon eller utforkjøring ha en større sjanse for å bli drept eller hardt skadet i trafikken. Man vil også være et risikoelement for de andre i kjøretøyet fordi man vil kunne treffe andre med en voldsom fart, sier Børseth.

Trygg Trafikk mener de som er ansvarlig for skoletransporten må stille krav om at slik transport skjer i busser med belter.

- Vi mener at alle som blir transportert til skole i offentlig regi må transporteres på en trygg måte i busser med setebelte, sier Børseth.

- Har ikke kapasitet til å stille med belter

Siv Inset, som er rektor ved Sjetne skole, sier skolen ikke styrer transporten av skolebarna til og fra skolen.

- Vi som skole ønsker sikkerhetsbelte på buss, men vi styrer ikke dette. Dette er en avtale som fylkeskommunen har inngått, så de må svare på dette, sier Inset.

Rådgiver i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Morten Berntsen, sier han ikke kjenner saken og at han ikke kan uttale seg om hvorvidt det er fylkeskommunen eller kommunen som har ansvaret for skoleskyssen.

Eva Belbo som er kommunalsjef for skole i Trondheim kommune vil ikke kommentere saken, men henviser til AtB som utfører busstransport av skolebarna.

- Det er AtB som har ansvaret og organiserer transporten. Vi får levert en tjeneste g vi må stole på at den blir utført ordentlig, sier Belbo.

Avdelingsdirektør for rutetilbud og infrastruktur i AtB, Harald Storrønning, sier de ikke har kapasitet til å stille med busser med setebelter på de aktuelle tidspunktene.

- Vi har ikke kapasitet til å stille med busser med setebelter i rushtiden utover permanente skolelinjer. Vi har ivaretatt tryggheten og sikkerheten igjennom at alle elevene skal ha seteplass, slik at ingen må stå. Dessuten må Sjetne skole stille med voksne på bussturene. Dersom Trondheim kommune ønsker at dette skal foregå på en annen måte enn det AtB tilbyr må de gå til en annen leverandør og benytte turbuss, sier Storrønning.

Storrønning sier følgende til kritikken fra Trygg trafikk.

- Det er Trygg Trafikks generelle holdning når det kommer til kollektivtrafikk at alle bør ha setebelte. Vi har gjort det vi kan for å gjøre denne reisen trygg.

