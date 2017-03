Beruset mann tatt for skadeverk på pyntegjenstand i hage

Saken oppdateres.

Også i natt har det vært hendelser i forbindelse med alkohol og rus i Trondheim. Politiet meldte om første hendelse på Twitter klokken 00.34.

- En huseier våkner til og hører at noe knuses bak i hagen. Vi har en patrulje i nærheten som drar dit, og der finner vi en kar sammen med en knust pyntegjenstand, sier operasjonsleder Bernt Tiller i politiet Trøndelag.

Mannen på 18-år ble innbrakt og satt i drukkenskapsarresten, og han vil avlegge foklaring utpå dagen.

Tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand

Klokken 03.14 meldte politiet på Twitter at de har tatt en mann under mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand.

- En patrulje kommer over en bil i nærheten av Solsiden, og her mistenker vi at føreren er ruset. Han blir tatt med inn og tatt blodprøve av, og erkjenner da at han har hatt i seg narkotika, sier operasjonsleder Bernt Tiller.

Det er tatt beslag i førerkort, mannen i 30-årene er avhørt og dimittert fra Politihuset i Trondheim.

