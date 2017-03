Ap og Rita Ottervik går for anmeldelse i Kystad-saken

Saken oppdateres.

Onsdag formiddag ble det klart at et flertall i formannskapet i Trondheim trolig vil gå inn for politianmeldelse i Kystad-saken .

Det gjalt uavhengig av hva Aps representanter ville lande på. Ap skulle bestemme seg senere på dagen.

- Riktig å stå sammen

Onsdag ettermiddag satte Ap-representantene i et gruppemøte som tok lang tid. Til slutt kom ordføreren ut:

- Jeg er glad for at statsadvokaten ser på saken. Selv om det skjer, er det riktig for oss nå å stå sammen med de andre partiene, sier Ottervik.

Ap har fire representanter i formannskapet i Trondheim, men en av dem, Geir Waage, har meldt seg inhabil i denne saken. Waage er nær venn av Rune Olsø. De tre andre medlemmene i formannskapet er ordfører Rita Ottervik, Sissel Trønsdal og Marek Jasinski. Det er Marte Løvik (Sp) som møter som vara for Waage.

Splittet kontrollkomité

Bakgrunnen for at saken snart kommer opp i formannskapet, er et vedtak i kontrollkomiteen tirsdag kveld .

Der gikk et flertall i komiteen inn for å anbefale formannskapet å politianmelde saken. Arbeiderpartiets to medlemmer av kontrollkomiteen gikk imidlertid imot anbefalingen.