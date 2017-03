Saken oppdateres.

Brannalarmen gikk ved Solsiden kjøpesenter fredag ettermiddag.

Fra 110-sentralen i Sør-Trøndelag får Adresseavisen opplyst at det var en såkalt «manuell-melder» som var aktivert. Dette er en branndetektor som man må berøre for at den skal gå av.

Som følge av dette gikk brannalarmen, og senteret ble evakuert. Brannvesenet var raskt på stedet og tilbakestilte melderen. Kundene på senteret fikk i 14.20-tiden gå inn igjen.