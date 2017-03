Sprang fra politiet etter forfølgelse i Trondheim

Saken oppdateres.

Politiet ble varslet om biltyveriet i Nedre Ferstadveg klokken 02.30 natt til mandag.

- Vi hadde patruljer i grei posisjon og la oss etter bilen i Okstadbakken, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Forfølgelsen fortsatte over Heimdal, bort til Tonstad og oppover mot Tiller kirke. På Morkmyra sa det stopp for biltyvene.

- Bilen stoppet like ved kirka, og ut kom det to personer i fullt firsprang. Det ble gjort forsøk på søk, uten at noen ble funnet.

Kjøretøyet hadde store skader da det ble tauet bort. Politiet har sikret spor fra bilen.