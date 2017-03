Vet du om en lekeplass eller en tursti som bør bli fikset?

Saken oppdateres.

- Vi starter et pilotprosjekt med en ny løsning for elektronisk innmelding. I første omgang gjelder det henvendelser til området idrett, park og skog hos oss, sier rådgiver Merete Mauland i Trondheim bydrift.

Adresseavisen har tidligere skrevet om kommunens «Meld inn feil»-tjeneste, hvor det blant annet har kommet inn over 22 000 meldinger om veier som bør fikses .

Det åpnes for flere typer henvendelser etter hvert, men i første omgang er altså bydrifts avdeling for grøntområder som er prøvekanin når tjenesten lanseres mandag 3. april.

- «Meld inn feil» fungerer bra for infrastruktur, men kartet er ikke godt nok for grøntområder. nå har vi fått det, med oppdatert flyfoto hvor man får markert nøye hvor henvendelsen gjelder, sier Mauland.

Beskjæring av trær

- Det vi får mest av på telefon og i sosiale medier er henvendelser om toaletter, benker og søppel i parker. Vi får også mange tips om trær og busker på offentlig grunn og spørsmål om hvorfor enkelte steder ikke er brøytet om vinteren.

Ifølge henne vil systemet gjøre hverdagen enklere for saksbehandlere og de som jobber med direkte henvendelser. Meldingene skal videreformidles til de som jobber med drift og faktisk utfører oppgavene ute.

- Våre kunder kan tipse oss og gi tilbakemeldinger på drift av lekeplasser, friområder, parker, badeplasser, skiløyper, turstier, grøntområder og marka. I løpet av noen få uker vil det også være mulig å sende webskjema om beskjæring av trær og busker på offentlig grunn, aktivitet i marka og erstatningskrav.

Kan følge saken på nett

På sikt vil meldingstjenesten bli en del av kommunens prosjekt «Min side». Her skal kommunens innbyggere kunne logge inn og følge alle sine saker digitalt, enten det dreier seg om barnehageplass eller trefelling.

- Det kan være vanskelig for innbyggerne å vite hvem som behandler hver enkelt sak. Den største forbedringen med systemet er at vi kan sende henvendelsen direkte til rette vedkommende, og brukierne kan se hvem som behandler den aktuelle saken. I tillegg vi vil få bedre historikk over henvendelser, sier bydriftssjef Per Øystein Karlsen.

Merete Mauland understreker at kommunens og bydrifts fysiske kundesenter fortsatt skal bestå, og at de ønsker å få henvendelser som trenger akutt behandling via telefon.