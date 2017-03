Kjørte ned Okstadbakken i feil kjøreretning

Saken oppdateres.

I 12.00-tiden ble flere bilister som var på vei sørover ut av Trondheim oppmerksom på en bil som kom mot dem i feil kjørebane på E6 i Okstadbakken.

- Klokken 12.08 fikk vi melding om at en bil var på vei nedover Okstadbakken mot byen i feil kjøreretning. Melderen møtte bilen nederst i bakken, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund ved Trøndelag politidistrikt.

Førerkort beslaglagt

Politiet rykket ut og gjorde avhør av kvinnen i 70-årene på stedet.

- Etter å ha konferert med jourhavende politijurist ble kvinnens førerkort beslaglagt, sier Aaslund.

Adresseavisen har snakket med bilføreren som fikk presset kvinnen i 70-årene til å stoppe. Han forteller at han ble oppmerksom på kjøringen hennes da bilene foran ham begynte å svinge unna.

Møtte henne med fronten

- Hun som kjørte, hadde så liten bil sammenlignet med meg at jeg valgte å fortsette rett frem. Det var vel fornuftig at hun stoppet. Hun skjønte da at hun ikke kom lenger, sier bilføreren.

Han anslår at kvinnen kjørte i 40-50 km/t der hun kjørte innerst ved autovernet. Ferden stoppet på høyde med Siemens-bygget.