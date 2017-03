Økokrim har startet etterforskning i Kystad-saken

Saken oppdateres.

«Økokrim har på bakgrunn av de opplysninger som er kommet frem i pressen, og etter anmodning fra statsadvokaten i Trøndelag besluttet etterforsking i den såkalte Kystad-saken», skriver Økokrim på sine nettsider .

- Mistanken gjelder påvirkningshandel i forbindelse med et utbyggingsprosjekt i Trondheim som ble politisk behandlet 2015, står det i pressemeldingen.

Økokrim skriver videre at etterforskningen er i en tidlig fase. De vil ikke kommentere eller bekrefte ytterligere detaljer knyttet til saken.

Rimelige grunner til å undersøke

- Utfordringen ligger i om hvorvidt en politiker kan motta godtgjørelse for et oppdrag som ligger nær hans rolle som politiker, sa Bjørn Kristian Soknes til Adresseavisen tidligere i mars .

Han jobbet da med å avklare de juridiske aspektene, og sa at en etterforskning i så fall ville handle om Rune Olsøs rolle.

- Om det startes en etterforskning betyr det ikke at det er skjedd noe ulovlig, men at det finnes rimelige grunner til å undersøke om det kan foreligge et straffbart forhold. Vi trenger tid på å sette oss inn i det rettslige grunnlaget og de faktiske forholdene, før vi eventuelt vil gå inn i saken, sa Soknes den gang.

Behandles i formannskapet

Fredag skal også formannskapet avgjøre om Trondheim kommune formelt skal anmelde Rune Olsø for mulig brudd på straffelovens paragraf 276 om påvirkningshandel i Kystad-saken.

Rådmannen har utarbeidet forslag til ordlyden i en eventuell anmeldelse. Bakgrunnen for at saken kommer opp, er vedtaket om anmeldelse som ble fattet i kontrollkomiteen forrige tirsdag.

Adresseavisens ringerunde i etterkant av møtet viste at alle i formannskapet gikk inn for anmeldelse. Senere på dagen ble det bestemt at også Ap står bak en anmeldelse.