Denne dagligvarekjeden starter hjemmelevering i Trondheim

Saken oppdateres.

- Vi starter opp netthandel der vi tilbyr det samme sortimentet som finnes i Meny-butikkene via nettet. Kundene kan velge om de ønsker å hente de ferdig pakkede varene i butikken vår på Lade, eller om de vil ha varene kjørt hjem til seg, sier Tore Evjen som er driftssjef i Meny region Midt-Norge.

Åpnet nylig

Netthandelen åpnet torsdag i forrige uke. Tilbudet er tilgjengelig for kundene via nettsiden meny.no/nettbutikk. Hjemkjøring tilbys kunder i hele Trondheim kommune og i deler av Malvik kommune.

- Prisen for hjemkjøring er fra 59 kroner. Ellers betaler man samme pris for varene som man gjør i butikken. Til å begynne med vil vi tilby hjemmelevering mandag til fredag, men planen er å utvide til lørdag etterhvert, sier Evjen.

Foreløpig er det ikke mulig å kjøpe øl via nettbutikken. Salg av øl må nemlig først godkjennes politisk, ifølge Evjen. Han har imidlertid god tro på å få godkjenning for dette og sier at politikerne i Oslo har godkjent ølsalg via nett der.

LES OGSÅ: Tjener ikke penger på mat på nett - ennå

Ikke først ute

Meny er ikke først ute med å tilby netthandel og hjemlevering av mat i Trondheim. Adresseavisen har tidligere skrevet om nettstedet Mat-Levert.no som startet opp hjemmelevering av mat i februar 2016. Meny er imidlertid den første dagligvarekjeden som starter opp med tilbudet i Trondheim, ifølge Evjen.

- Hvorfor gjør dere dette?

- Vi ser at handel på nett i andre bransjer begynner å bli stort, og dagligvarebransjen må tilpasse seg dette. Alle har en smalsortimentsbutikk i nabolaget fra før, nå tilbyr vi fullsortimentsutvalget fra Meny via nettet.

- Tror du andre kjeder vil følge etter?

- Jeg vil tro alle vil forsøke å komme etter, men ikke alle vil klare å gjennomføre. Det krever litt lagerplass dette. Så er tror jeg kanskje små butikker vil kvie seg litt, fordi man med dette konkurrerer med andre butikker i kjeden.

- Tror du netthandel av dagligvarer vil ta over for vanlige dagligvarebutikker på sikt?

- Nei, vi vil aldri komme dit. Til det er nordmenn for glade i å gå i butikken. Jeg tror netthandel av dagligvarer vil komme opp i en markedsandel på rundt 5 prosent de kommende årene.

LES OGSÅ: Matkrigen på nett tar av - og gir lavere priser

Trondheim er den andre norske byen hvor Meny nå tilbyr hjemlevering av mat, de har hatt tilbudet i Oslo siden sommeren 2016.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter